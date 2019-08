„Verstehen Sie Spaß?“: Die Highlight-Folge mit Guido Cantz

Wiedersehen mit u. a. Tim Mälzer, Mark Forster, Beatrice Egli sowie Hans Sigl und Mark Keller bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) - Reingelegt! Am Samstag, dem 17. August 2019, präsentiert Guido Cantz um 20.15 Uhr in ORF 1 ein „Verstehen Sie Spaß?“-Special von der Baleareninsel Mallorca. Als Dakapo stehen die lustigsten 20 Kurzfilme mit versteckter Kamera aus der vergangenen Saison auf dem Programm – inklusive jeder Menge Highlights, bei denen Prominente wie Otto Waalkes, Beatrice Egli, Hans Sigl, Mark Forster und Tim Mälzer entweder als Lockvogel für „Verstehen Sie Spaß?“ im Einsatz waren oder selbst in die Falle tappten.

Tim Mälzer wird in die Pfanne gehauen, Beatrice Egli geht über Bord

Tim Mälzer hält die Kochlöffel eigentlich gerne selbst in der Hand. Doch gegen eine eigensinnige Hauswirtschaftslehrerin und deren Schüler/innen hat er absolut keine Chance: Sie bringen in ihrer Schulküche den berühmten TV-Koch regelrecht zum Brodeln. Während Mälzer eine Abkühlung gut gebrauchen könnte, bekommt Sängerin Beatrice Egli diese ungewollt. Beim Dreh zur Schlagershow „Die großen Hits aus dem Südwesten“ soll sie gemeinsam mit Moderatorin Isabel Varell einen Trailer aufzeichnen – in einem Ruderboot! Doch dieses Unterfangen läuft wortwörtlich aus dem Ruder und wird für Egli zu einer nassen Angelegenheit.

Die Rache des Bergdoktors, Otto Waalkes als Grinch, Ehrlich Brother ausgetrickst

Nicht nur vor der Kamera als Dr. Gruber und Dr. Kahnweiler, auch im wahren Leben sind Hans Sigl und Mark Keller beste Freunde. Eigentlich, so dachte Keller – bis zu einem gemeinsamen Auftritt bei „Willkommen Österreich“. Hier muss er entsetzt feststellen, dass er sich all die Jahre in seinem Freund Hans getäuscht hat. Auch Otto Waalkes überzeugt als Lockvogel für die versteckte Kamera: Als lustiger Grinch im Fernseher gelingt es ihm mit Bravour, ein paar arglose Kindergartenkinder zu allerlei Unsinn zu verleiten. Auch bei den Ehrlich Brothers hatte das „Verstehen Sie Spaß?“-Team diesmal die Finger im Spiel. Bei der Generalprobe für ihre Magic-Show läuft einfach alles schief. Während Andreas in die Pläne eingeweiht ist und sich heimlich ins Fäustchen lacht, liegen Chris’ Nerven blank.

Mark Forsters Party wird für Wachleute zum Alptraum, Photobomb mit Promifaktor

Mark Forster will zur Veröffentlichung seiner neuen Single eine riesige Party veranstalten – mit Champagner-Pyramide, großem Buffet und Feuerwerk. Für den reibungslosen Ablauf sorgen speziell beauftragte Wachleute. Doch bevor das große Fest überhaupt beginnt, endet es für sie in einer Katastrophe. Was die völlig verunsicherten Angestellten nicht ahnen: Mark Forster wurde von Guido Cantz als Lockvogel beauftragt. Schließlich ist auch Schauspielerin Désirée Nosbusch für „Verstehen Sie Spaß?“ im Einsatz: Sie stellt ihre Qualitäten als Photobomb-Fotografin unter Beweis und lichtet Gäste im Studio neben Pappaufstellern mit Andreas Gabalier, Guido Cantz und den Lochis ab – bevor die Prominenten „in natura“ auftauchen und die Zuschauer/innen überraschen.

