Pressekonferenz: 10 Jahre Wiener Restaurantwoche

Gourmetfestival von Weltformat feiert Jubiläum



Wir laden Sie herzlich, zur Pressekonferenz der 10. Wiener

Restaurantwoche, ein.



Die Wiener Restaurantwoche lockt 2 Mal jährlich Gourmetfreunde aus

In- und Ausland in die besten Restaurants Wiens. Gerade in den

umsatzschwachen Sommermonaten schafft es dieses Event, mit einer

internationalen Auswahl an Spitzengastronomie, ein breites Publikum

zu erreichen. Eine Woche nach Reservierungsstart zieht Veranstalter

Dominik Holter eine erste Zwischenbilanz zum 10. Jubiläum der Wiener

Restaurantwoche.



TeilnehmerInnen:

• Peter Dobcak (WKW, Obmann der Fachgruppe Wien Gastronomie)

• Dominik Holter (Organisator der Wiener Restaurantwoche)

• Natasa Djordjevic (Gründerin und Gesellschafterin Restaurant

Split)



Wir würden uns sehr freuen, Sie am 20. August begrüßen zu dürfen und

bitten um Akkreditierung per Mail an sabrina.skrinjer @ culinarius.at.



Datum: 20.8.2019, um 10:30 Uhr



Ort:

Palais Hansen Kempinski Wien Ballsaal

Schottenring 24, 1010 Wien



Url: https://restaurantwoche.wien/



Rückfragen & Kontakt:

Culinarius Beteiligungs und Management GmbH | Sabrina Skrinjer

E: sabrina.skrinjer @ culinarius.at

M: (0)1 5122557