Stellungnahme der FPÖ-Wien zu Hausdurchsuchungen

Wien (OTS) - Die FPÖ-Wien bestätigt, dass am Montag eine freiwillige Nachschau in den Räumlichkeiten des „Freiheitlichen Bildungsinstituts St. Jakob in Osttirol“ stattfand. Entgegen Medienberichten wurden keine Gegenstände sichergestellt. (Schluss)

