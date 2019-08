Geförderte Tages- und Kurzzeitpflege, NÖ Urlaubszuschuss und kostenlose Beratung bei der NÖ Pflege-Hotline

LR Teschl-Hofmeister: Unser Ziel ist es, pflegende Angehörige bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich sind rund 100.000 Menschen pflegebedürftig, sehr viele werden von ihren Angehörigen zu Hause betreut. Um diese ein wenig zu entlasten, bietet das Land Niederösterreich eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen. „Unser Ziel ist es, pflegende Familienangehörige bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Rahmen der Tagespflege zum Beispiel werden pflegebedürftige Menschen tagsüber in einer Pflegeeinrichtung betreut, verbringen den Tag in Gemeinschaft mit anderen, die Angehörigen werden dadurch entlastet. In den NÖ Pflege- und Betreuungszentren wird diese Betreuungsform in der Regel von Montag bis Freitag angeboten. Die Tagespflege wird je nach Einkommen und Pflegebedarf vom Land Niederösterreich gefördert und ist somit für jeden leistbar.

„Eine andere Möglichkeit, um etwas Abstand und Auszeit zu gewinnen, ist die Kurzzeit- oder Urlaubspflege. Dabei können pflegebedürftige Personen bis zu sechs Wochen lang etwa in einem der NÖ Pflege- und Betreuungszentren betreut werden. Die Angehörigen können zwischenzeitig etwas ausspannen oder selbst Urlaub machen. Das Land Niederösterreich bezahlt pflegenden Angehörigen dafür ein kleines Urlaubsgeld von 175 Euro für einen Aufenthalt in Österreich bzw. 225 Euro für einen Aufenthalt in Niederösterreich“, weist die Sozial-Landesrätin auf die Aktion „NÖ Urlaubszuschuss für pflegende Angehörige“ hin.

„Es ist in erster Linie den Familien und pflegenden Angehörigen zu verdanken, dass hilfsbedürftige Personen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung und zu Hause betreut werden können, wie es auch ihrem persönlichen Wunsch entspricht. Diese enorme persönliche Leistung verdient unseren größten Respekt. Und wir wollen als Land Niederösterreich dabei auch unterstützen“, so Teschl-Hofmeister weiter.

Über die Angebote der Tages- und Kurzzeitpflege informieren die NÖ Pflegeeinrichtungen direkt. Anträge zum „NÖ Urlaubszuschuss für pflegende Angehörige“ sind online über die Homepage des Landes Niederösterreich (www.noe.gv.at), bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten sowie in den Gemeindeämtern möglich.

Zu allen Fragen rund um die Pflege und Betreuung und den NÖ Urlaubszuschuss gibt auch die NÖ Pflegehotline unter 02742/9005 9095 Auskunft. Kostenlos erreichbar von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 16.00 Uhr, oder per Mail unter post.pflegehotline @ noel.gv.at

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

