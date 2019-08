Falscher Polizist festgenommen, Suchtmittel sichergestellt

Wien (OTS) - 12.08.2019

19., Wien-Döbling

Ein 41-jähriger Mann betrat am 12. August 2019 um 13.00 Uhr ein Post/Bankinstitut in Wien-Döbling. In einer polizeiähnlichen Uniform (Polizei- T-Shirt, Einsatzhose, Gürtel), mit einer Gaspistole und einem gefälschten Dienstausweis ausgestattet, drängte er sich an den wartenden Personen vorbei. Als ihn ein Kunde zur Rede stellen wollte, legte er die Hand auf seine Pistole und forderte den Kunden auf die Filiale zu verlassen, da er ihn sonst festnehmen werde. Daraufhin verließ auch der Beschuldigte das Post/Bankinstitut. Im Zuge von sofortigen Erhebungen konnte die Wohnadresse des mutmaßlichen Täters ausgeforscht werden. Da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, ob es sich um eine echte Waffe handelt, erfolgte die Festnahme des Mannes mit der Unterstützung der WEGA und dem Einsatzkommando Cobra. In der Wohnung befanden sich neben Kokain und Cannabisvorräten auch mehrere Polizei-Uniformsorten, drei Gas/Schreckschusspistolen, scharfe Munition und mehrere gefälschte Polizeiausweise. Der türkische Staatsangehörige befindet sich in Haft. Er wurde wegen schwerer Nötigung, Amtsanmaßung, Fälschung besonders geschützter Urkunden und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Ein Waffenverbot wurde ausgesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestellet

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at