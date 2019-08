HDI LEBEN ist neuer Partner des Film-Festivals am Wiener Rathausplatz

HDI LEBEN ist 2019 erstmals Sponsor des musikalisch-kulinarischen Sommerevents.

Die HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich (HDI LEBEN), will einen nachhaltigen Beitrag zu einem lebenswerten Leben der Menschen leisten. „Wir sind LEBENSWERT durch und durch!“, so die Zielsetzung von HDI LEBEN. „ Dieses Leistungsversprechen gilt für alle Lebensbereiche – auch für die Freizeitgestaltung. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass HDI LEBEN heuer erstmals als Sponsoring-Partner des Wiener Film-Festivals einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieser großartigen Veranstaltung leisten darf “, sagt Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich.

„HDI LEBEN macht das Leben LEBENSWERT“ ist das nachhaltige Unternehmensführungsprogramm von HDI LEBEN. „ Damit adressieren wir sowohl Kunden als auch Qualitätsvermittler und letztlich alle Menschen. Denn jeder von uns sucht heute nach Sinn und sinnstiftenden Angeboten. Dieser Entwicklung wollen wir bei HDI LEBEN mit unserer Haltung, unserem Angebot sowie all unseren Leistungen entsprechen und damit eine authentische Botschafterrolle übernehmen “, erklärt Michael Miskarik das Engagement im Kultursponsoring.

65 Tage Musik, Oper und Tanz am Big Screen

Das musikalisch-kulinarische Sommerfestival im Herzen der Bundeshauptstadt findet heuer bereits zum 29. Mal statt. Vor der einzigartigen Kulisse des Wiener Rathauses werden noch bis 1. September aktuelle Top-Produktionen sowie Klassiker aus den Bereichen Musik, Oper und Tanz gezeigt. So können Besucher auf der rund 300 m² großen Bildleinwand auch internationale Mega-Konzerte hautnah miterleben – der Eintritt ist frei. An manchen Tagen finden auch Live-Musikveranstaltungen statt. Insgesamt stehen mehr als 5.000 Sitzplätze zur Verfügung. Seit Bestehen begeisterte das Film Festival fast 15 Millionen Besucherinnen und Besucher. Jedes Jahr genießen rund 900.000 BesucherInnen aus dem In- und Ausland die entspannte Atmosphäre und das erstklassige Kulturprogramm.



HDI Lebensversicherung AG

Die HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich, bietet individuelle Beratungen und Lösungen in allen Bereichen der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Mit Bruttoprämieneinnahmen von mehr als 1,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den großen Lebensversicherern in Deutschland.

Die HDI Lebensversicherung AG ist Teil der weltweit tätigen HDI Gruppe unter dem Dach des Talanx Konzerns. Talanx ist mit Prämieneinnahmen in Höhe von 34,9 Milliarden Euro (2018, IFRS) und rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im SDax sowie an den Börsen in Hannover und Warschau gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, polnisches Handelskürzel: TNX).

Rückfragen & Kontakt:

HDI Lebensversicherung AG, Direktion für Österreich

Externe Pressestelle: Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, E.W.S.COM Communication & Marketing, Mobil: +43 676 6357 399, E-Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at

HDI LEBEN-Homepage: http://www.hdi-leben.at