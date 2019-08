Universität für angewandte Kunst Wien: Lucie & Luke Meier leiten künftig Modeklasse

Professur Modedesign neu besetzt – Designerduo startet mit neuem Studienjahr

Wien (OTS) - Die Besetzung der neuen Leitung der Abteilung Modedesign an der Universität für angewandte Kunst Wien ist entschieden: Die Modeklasse wird mit dem Designduo Lucie und Luke Meier an der Spitze ins neue Studienjahr starten.

Als KreativdirektorInnen leiten Lucie und Luke Meier seit 2017 das Modehaus Jil Sander in Mailand, Italien. Davor erwarben beide unabhängig voneinander umfangreiche Erfahrungen im Modebusiness und ein hohes Maß an Renommee. Lucie Meier, die in der Schweiz geborene Tochter einer Österreicherin und eines Deutschen, arbeitete nach ihrer Ausbildung für die Modehäuser Louis Vuitton, Balenciaga und Dior, wo sie von Raf Simons zur Chefdesignerin für die Kollektionen Haute Couture und Ready-to-wear im Bereich Womenswear ernannt wurde und nach Simons Abschied zur Co-Kreativdirektorin berufen wurde. Luke Meier, der in Kanada geborene Sohn einer britischen Mutter und eines Schweizer Vaters, betätigte sich nach seiner Ausbildung als Chefdesigner des Labels Supreme in New York, USA und begründete später den Männerlabel OAMC mit, wo er derzeit als Kreativdirektor tätig ist.

Die internationale Ausschreibung für das zentrale künstlerische Fach im Studienzweig Mode am Institut für Design der Angewandten richtete sich explizit an international erfolgreiche ModedesignerInnen. Lucie und Luke Meier reflektieren in ihrer Herangehensweise die sich wandelnde Rolle von DesignerInnen, wie auch jene der Modeindustrie insgesamt, stark und möchten die Studienschwerpunkte um die Bereiche Kommunikation und kooperatives Arbeiten erweitern. Die hohe Anziehungskraft und Faszination der Mode für Menschen verlange mehr und mehr einen bewussten und kritischen Umgang wie beispielsweise mit Ressourcen und auch nach einem umweltbewussten Agieren. Die Frage nach den Arbeitsbedingungen von Menschen in der Modeproduktion müsse ebenfalls thematisiert werden. Das Ehepaar übernimmt die Nachfolge von Hussein Chalayan, dem britischen Modeschöpfer, Künstler und Unternehmer türkisch-zypriotischer Herkunft, von dem sich die Angewandte im Rahmen der letzten Fashion Show im Juni 2019 verabschiedete. Lucie und Luke Meier werden die Abteilung Modedesign gemeinsam leiten, was an der Angewandten eine Neuerung darstellt, allerdings eine Doppelpremiere: Denn auch die Professur für Architekturentwurf 1 ging erst kürzlich an das Architekturduo Cristina Díaz Moreno und Efrén García Grinda.

Foto zum Download: www.dieangewandte.at/presse





Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at