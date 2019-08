HD-Dental: Prompter Zahnersatz beim Zahnarzt in Ungarn

In der deutschen Zahnarztklinik HD-Dental im ungarischen Mosonmagyaróvár erhalten Patienten dank CEREC-System in nur einer Sitzung einen fertigen Zahnersatz.

Mosonmagyaróvár (OTS) - Die deutsche Zahnarztpraxis HD-Dental befindet sich in Mosonmagyaróvár, direkt an der österreichisch-ungarischen Grenze und hat sich vor allem auf Patienten aus Österreich und Deutschland eingestellt. Das zahnmedizinische Angebot umfasst das gesamte zahnärztliche Spektrum von Füllungen über Zahn- und Kieferchirurgie bis zur Mundhygiene. Dabei kommt beim Zahnarzt in Ungarn hochmoderne Technik zum Einsatz.

Teil des Hightech-Angebotes von HD-Dental ist das CEREC-System für sofortigen Zahnersatz: Ein digitaler Scanner erstellt ein Bild des beschliffenen Zahnes. Aus einer Datenbank wird dann die beste Form für den Zahnersatz, die Krone, das Inlay, Veneer oder Onlay ausgewählt und individuell angepasst. Im Anschluss fräst das CEREC-Gerät in nur 15 Minuten aus einem farblich passenden Keramikblock den Zahnersatz. Dieser kann danach direkt eingesetzt werden. So dauert der gesamte Behandlungsvorgang bis zum fertigen Zahnersatz nur eine Stunde und kann vom Zahnarzt in Ungarn in nur einer Sitzung vollendet werden.

Rückfragen & Kontakt:

HD-Dental - Ihr Zahnarzt in Ungarn

Telefon: +36/965 664 72 | E-Mail: info @ hd-dental.net