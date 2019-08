RHI Magnesita Halbjahresergebnis 2019: robuste Performance trotz schwieriger Endmärkte

Wien/London (OTS) - RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -serviceleistungen, -lösungen, legt heute seine Ergebnisse für das per 30. Juni 2019 abgeschlossene erste Halbjahr vor. „Ich freue mich, für das erste Halbjahr 2019 eine robuste finanzielle Performance bekannt geben zu können", erklärt Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita. „Trotz schwieriger Endmärkte konnten wir in unserer Industrial Division eine sehr starke Performance erzielen, die das etwas schwächere Ergebnis der Steel Division in einem anspruchsvolleren Marktumfeld ausglich.“

Die Unsicherheit auf den Stahlmärkte steigt. Die Ergebnisse spiegeln Volumenrückgänge und einen selektiven Marktanteilsverlust bei Stahl in Europa und Nordamerika wider, der teilweise auf den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden nach einem starken Jahr 2018 zurückzuführen ist. „Vor diesem Hintergrund haben sich unsere geografische und marktbezogene Diversifizierung sowie die Stärke unserer operativen Plattform als vorteilhaft erwiesen. So konnten diese Herausforderungen bisher durch unsere strategischen Initiativen ausgeglichen werden. Dies beinhaltet die Vorteile unserer Wachstumsstrategien, insbesondere in der Industriedivision und in ganz Asien, sowie unsere Fähigkeit, Preiserhöhungen durchzusetzen“, so Borgas.

Die Wachstumsmärkte entwickeln sich weiterhin stark. In China konnte sich RHI Magnesita den ersten großen Auftrag für eine Gesamtlösung sichern und ein Umsatzwachstum von 17% erzielen. Der Umsatz in Indien stieg um 16%.

Das Unternehmen verzeichnete trotz eines weniger unterstützenden Rohstoffumfeldes eine gute Margenentwicklung.

Der erwartete zusätzliche Synergieeffekt für 2019 in Höhe von 20 Mio. € wird voraussichtlich erreicht werden. Die Verbesserungspläne zum Teilausgleich des operativen Minus von 40 Mio. € im Jahr 2018 in vier Werken im Ausmaß von 20 Mio. € entwickeln sich erwartungsgemäß. Die Ausweitung des Working Capital im ersten Halbjahr 2019 dürfte bis zum Jahresende teilweise ausgeglichen werden.





Finanz-Highlights

Der Umsatz betrug 1.541 Mio. € und lag damit gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,2% höher (H1 2018: 1.508 Mio. €). Gründe waren die Stärke des US-Dollars und eine starke Performance der Industrial Division, die mit einer schwächeren Performance der Steel Division einherging.

Das bereinigte EBITA stieg aufgrund der anhaltenden Realisierung von Synergien (10 Mio. € in H1 2019) und der Stärke der Industrial Division um 12,3% auf 234 Mio. € (H1 2018: 209 Mio. €).

Die bereinigte EBITA-Marge stieg im Einklang mit unserer Strategie auf 15,2% (H1 2018: 13,8%); dies entspricht einer Erhöhung um 140 Bp. gegenüber dem Vorjahr.

Dem operativen Free Cashflow von 129 Mio. € (H1 2018: 136 Mio. €) infolge des Anstiegs des EBITA stand ein Working-Capital-Abfluss von 118 Mio. € gegenüber, insbesondere bei Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die starke Finanzposition mit einer Nettoverschuldung von 1,1x EBITDA (GJ 2018: 1,2x) konnte nach abschließenden Zahlungen von 45 Mio. € für die Akquisition von Magnesita und 58 Mio. € im Zusammenhang mit den Anforderungen von IFRS 16 (Bilanzierung von Leasingverhältnissen) aufrechterhalten werden.

Im Einklang mit der progressiven Dividendenpolitik des Boards wurde eine Zwischendividende von 0,50 € je Aktie angekündigt.





Ausblick

Für das zweite Halbjahr 2019 erwartet RHI Magnesita, dass die Unsicherheit der Märkte anhält, was – einhergehend mit einer schlechten Visibilität – zu einer weiteren Reduzierung der Kundenlagerbestände führen kann. „Die Selbsthilfemaßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, die ersten Erfolge unseres im April angekündigten Preiserhöhungsprogramms und die Dynamik unserer Industrial Division untermauern jedoch unser Vertrauen in weitere Fortschritte. Insgesamt hat sich daher an den Erwartungen der Geschäftsleitung für das operative Ergebnis des Geschäftsjahres nichts geändert“, so Borgas.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine hohe geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von wachsenden Märkten und guten Konjunkturaussichten profitieren.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Fuchs

Corporate Spokesperson

lisa.fuchs @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6198



Patricia Pappacena

Media Relations Manager

patrizia.pappacena @ rhimagnesita.com

M +43 699 1870 6443