Verletzte Frau bei Unfall mit E-Scooter

Wien (OTS) - 09.07.2019

9., Treppelweg Höhe Spittelauer Lände

Am Treppelweg ist es am 9. August 2019 um 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut aktuellem Ermittlungsstand verlor eine 27-jährige Frau im Zuge eines Überholvorganges die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte vor einen entgegenkommenden Fahrradlenker. Der Mann wurde nicht verletzt, die 27-Jährige wurde mit einer Rissquetschwunde, Prellungen und Abschürfungen von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

