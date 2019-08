Reminder: Pressekonferenz von Drei, ZTE u. Land Kärnten „Neue Zukunftstechnologien in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee“

am 13. August 2019, 10:00 Uhr im see:PORT Pörtschach am Wörthersee

Wien (OTS) - Hutchison Drei Austria, ZTE Austria und das Land Kärnten legen in Pörtschach Maßstäbe für Digitalisierung, Tourismus und Umwelt in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren wir Ihnen den nächsten Schritt in der Zukunft der Telekommunikation und machen neue Zukunftstechnologien mittels interaktiver Showcases erlebbar.

Ihre Gesprächspartner:

DI Jan Trionow, CEO von Hutchison Drei Austria

Christian Woschitz, MSc, CEO von ZTE Austria

Dr. Albert Kreiner, Leiter Abt. 7- Wirtschaft, Tourismus und Mobilität, Amt der Kärntner Landesregierung

Dr. Josef Mayr, Abt. Bienenkunde und Bienenschutz der AGES – österreichische Agentur für Gesundheit und

Ernährungssicherheit

Mag. Christian Inzko, CEO IOT40 Systems GmbH

Begrüßung:

Mag. Silvia Häusl-Benz, Landtags-Abgeordnete und Bürgermeisterin Gemeinde Pörtschach am Wörthersee

Moderation:

Mag. Walter Prutej, MBA, Projektleiter Smart Urban Region Austria Alps Adriatic (SURAAA)

Datum: Dienstag, 13.08.2019, um 10:00 Uhr

Ort: see:PORT Pörtschach, Konferenzraum „Playroom“

Hauptstraße 204 (BKS-Gebäude, 2. OG)

9210 Pörtschach am Wörthersee (Parkplätze sind in der BKS-Tiefgarage vorhanden)



Programm:

10:00 Präsentation Zukunft der Telekommunikation und anschließende Showcases:

„Bee-O-Meter“– digitale Erkennung bienenfreundlicher Umwelt

Virtual Reality 360-Grad-Live-Blick auf die Tourismusregion Wörthersee

Live-Demo des neuesten Smartphones der ZTE Axon 10 Pro Serie

Buffet:

11:00 Austausch und Diskussion





Freundliche Grüße,

Tom Tesch/ Drei und Michaela Schober/ ZTE, im Namen von Hutchison Drei Austria, ZTE Austria und Land Kärnten

Pressekonferenz von Drei, ZTE und Land Kärnten „Neue Zukunftstechnologien in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee“

Hutchison Drei Austria, ZTE Austria und das Land Kärnten legen in Pörtschach Maßstäbe für Digitalisierung, Tourismus und Umwelt in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren wir Ihnen den nächsten Schritt in der Zukunft der Telekommunikation und machen neue Zukunftstechnologien mittels interaktiver Showcases erlebbar.

Datum: 13.08.2019, 10:00 - 12:30 Uhr

Ort: see:PORT, Konferenzraum „Playroom“

Hauptstraße 204 (BKS-Gebäude, 2. OG), 9210 Pörtschach, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse