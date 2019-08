Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2019

Nähere Informationen auf www.einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) - 1. Bezirk

IG Kaufleute Wollzeile

07.09. REMASURI WOLLZEILE

Ganz Wien ist wurlat: 9. Remasuri auf der Wollzeile

Am Samstag, dem 7. September 2019 ist es wieder soweit – das Straßenfest „Remasuri auf da Wollzeile“ sorgt für ordentlichen Wirbel und ausgelassene Unterhaltung!

Die UnternehmerInnen von Wiens wienerischster Einkaufsstraße stellen sich und ihre Produkte wie auch Dienstleistungen vor – Anschauen und Angreifen, Probieren, Verkosten, Testen und Kennenlernen inklusive.

Der kostenlose Fiaker-Shuttle von 10:00 – 17:00 Uhr, vielerlei Stand’ln zum Strand’ln und Wiener Kulturprogramm vom Feinsten werden geboten.

Den Kleinen wird jede Menge Spaß, Unterhaltung sowie Hochstimmung dargeboten – bei der Mitmach-Show, in der Hüpfburg, bei einer Schnitzeljagd, bei einer Kinder-Lesung sowie dem Meet & Greet mit Felix dem Hasen. Kinderschminken, Basteln und Malen dürfen auch nicht fehlen.

Die Wollzeile lässt die magischen Fünf – Vielfalt, Tradition, Innovation, Genuss und Kultur – am 7. September 2019 bereits zum 9. Mal wieder so richtig hochleben: Remasuri auf da Wollzeile is‘ und alle gehen hin!

https://www.facebook.com/events/328775511333707/



4. Bezirk

Verein der Kaufleute der Obere Wieden

07.09. - 28.09. Wochenmarkt auf dem St.-Elisabeth-Platz

Im Grätzel einkaufen und die angebotenen Produkte gleich probieren - das kannst du während der Saison jeden Samstag am St. Elisabeth-Platz. Von 8:00 bis 13:00 Uhr veranstaltet der Einkaufsstraßenverein Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden einen Aktionstag mit Marktständen und Streetfood-Angeboten in Kooperation mit der GB*5/12.

Die Marktinitiative greift den Wunsch nach einer besseren Nahversorgung auf der Oberen Wieden auf und bietet die Möglichkeit, im unmittelbaren Wohnumfeld einzukaufen. Angeboten werden frische, überwiegend regionale und saisonale Produkte, die auch vor Ort verkostet werden können.

Termine: Jeden Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr am St. Elisabeth-Platz.



5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

06.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas.

Marktzeiten: 08:00 - 19:00 Uhr

Terminanfragen:

Herr Christian Klasan

platz @ wienmargareten.at

Tel.: 01/211 33

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

05.09. - 26.09. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa.

Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8:00 bis 19:00 Uhr statt.



7. Bezirk

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

27.09. - 28.09. Neubaugassen Flohmarkt - WIENS KUHLSTER Flohmarkt!

Alle Flohmarkt-Fans & alle, die es noch werden wollen sind herzlich zu unserem nächsten Neubaugassen Flohmarkt eingeladen!

Und zwar am Freitag, dem 27. und Samstag dem 28. September 2019 von 08:00 - 19:00 Uhr wieder mitten im 7-ten in der aufregenden Neubaugasse!

Auch diesmal gibt es schöne und lässige Klamotten für jedes Alter, Vintage, Accessories, Schuhe sowie auch Kleinmöbel, Kunst und vieles mehr bei den über 300 Standlern und unseren tollen Shops in der Neubaugasse!

Von früh bis spät gibt es eine große Auswahl an Essen & Getränken und für musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt!

www.neubaugasse.at



8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

13.09. Josefstädter Straßenfest

Am Freitag, 13. September findet das traditionelle Straßenfest der BV8 und der Josefstädter Kaufleute in der Josefstädter Straße zwischen Albertgasse und 2er Linie statt. Gefeiert wird von 12:00 bis 20:00 Uhr. Es erwartet Dich ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, gastronomischen Schmankerln und ein umfangreiches Angebot der Kaufmannschaft vor und in den Geschäften.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

14.09. Lerchenfeld fest schräg

Am 14. September veranstalten die Kaufleute der Lerchenfelder Straße gemeinsam mit der Lebendigen Lerchenfelder Straße am Ceija Stojka Platz (vor der Altlerchenfelder Kirche) "Lerchenfeld fest schräg". Die Veranstaltungszeit ist von 10:00 bis 22:00 Uhr.

Es erwartet Dich eine Mischung aus Kunst, Design, Kreativem und einem Handwerksmarkt. An Standplätzen Interessierte bekommen Infos unter: office @ lerchenfelderstrasse.at

Live-Bands unterhalten Dich in der Zeit von 11:00 bis 22:00 Uhr. Für kulinarische Schmankerln ist gesorgt.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

06.09. - 27.09. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Freitag, 6. September

Freitag, 13. September

Freitag, 20. September

Freitag, 27. September



9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

05.09. - 26.09. Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz

Seit Mai findet am Servitenplatz immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten Dich regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Schlendere über den hübschen Platz, nutze die langen Öffnungszeiten und erfreue Dich am breit gefächerten Angebot. Die ersten Termine nach der Sommerpause sind:

Do, 5. September 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Do, 12. September 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Do, 19. September 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr

Do, 26. September 2019 von 10:00 bis 19:00 Uhr



10. Bezirk

Wiens Favoriten - Einkaufen nebenan

16.09. Das VOLXkino macht mit Wiens Favoriten halt auf der Favoritenstraße 51!

DON´T WORRY, WEGLAUFEN GEHT NICHT US 2018, OmU, 113 Min Regie: Gus Van Sant, Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara Jack Black, Carrie Brownstein, Beth Ditto, Kim Gordonu.a.

Nach einem schweren Autounfall, der sein ganzes Leben ändert, macht sich John Callahan auf den steinigen Weg, seine Alkoholsucht zu überwinden, und entdeckt dabei die heilende Kraft der Kunst: Er zwingt seine versehrten Hände dazu, bissige, urkomische und oft auch umstrittene Cartoons zu zeichnen, die ihm eine internationale Fangemeinde einbringen – und die Einsicht, dass das Leben doch lebenswert ist.

Wann: 16.9.2019, ab 19:30 Uhr

WO: Favoritenstraße 51, ehemaliger Bahnoramaplatz

WAS: Kostenloses Freiluftkino

11. Bezirk

Verein der Simmeringer Wirtschaftstreibenden

21.09. Sturmfest in Simmering

In der 3. Septemberwoche findet am Samstag. 21. September von 10 :00- 21:00 Uhr das erste Sturmfest dieses Jahres am Enkplatz statt. Ein buntes Angebot an Wiener Musik, Speis & Trank und frischem Sturm erwartet die Besucher.



13. Bezirk

Verein der Lainzer Kaufleute

20.09. 10-Jahres-Fest der Lainzer Kaufleute

Mit Streetfood, Weinstandln, Live-Musik, Tombola, Bühnenprogramm und vielem mehr.



Location: Lainzer Platz, 1130 Wien



14. Bezirk

Einkaufskreis Hütteldorf

21.09. BEZIRKSFEST PENZING im großartigen Casinopark Baumgarten

Am 21.9.2019 findet von 13:00-19:00 Uhr das Bezirksfest Penzing im großartigen Casinopark Baumgarten statt! Dieses Fest wird von den Einkaufsstraßenvereinen in Penzing, dem Einkaufskreis Hütteldorf und der Einkaufsstraße Linzer Straße, gemeinsam veranstaltet. Geboten werden tolle Attraktionen für Kinder, Livemusik, Köstlichkeiten aus dem Foodtruck und von der Gastronomie aus der Umgebung, ein Gewinnspiel sowie umfangreiche Informationen zu den Nahversorgern im Grätzel. Beim Gewinnspiel können die Besucherinnen und Besucher ein Wellness-Wochenende für 2 Personen gewinnen!



15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

06.09. - 07.09. Reindorfgassenfest - Das ganze Grätzel feiert mit!

Am ersten Septemberwochenende ist es wieder soweit. Die Kaufleute der Reindorfgasse laden zum allseits beliebten Straßenfest in den 15. Bezirk ein. Am Freitag und Samstag zwischen 14:00 und 22:00 Uhr stellt sich das Grätzel in seiner ganzen Vielfalt zur Schau. So bunt wie die Einkaufsstraße ist auch das Programm. Freut Euch auf einen Mix aus Kunst, Kulinarik, Streetmarket, Kinderprogramm und ganz viel cooler Musik. Auf drei verschiedenen Bühnen treten über 20 Musiker und Performance Künstler auf. Kinder können Ihrer Kreativität bei Graffiti und verschiedenen Workshops freien Lauf lassen. Auch der Kasperl schaut vorbei.

Weitere Infos auf http://www.reindorfgassenfest.at/



18. Bezirk

Währinger Wirtschaftsverein

20.09. WähringerStraßenFest

Für viele Wiener steht der Termin als Fixpunkt im Kalender: Das Währinger Straßenfest öffnet heuer am Freitag, dem 20. September ab 12:00 Uhr seine Pforten. „Wie jedes Jahr haben wir wieder ein vielfältiges Programm für die Besucher und Besucherinnen unseres Straßenfests auf die Beine gestellt. Das Ziel, ein Fest für die ganze Familie, von den Großeltern bis zur Jungfamilie, vom Kindergartenkind bis zum Jugendlichen auf die Beine zu stellen, ist uns auch heuer wieder bestens gelungen", freut sich der Veranstalter Mag. Michael Richter, Obmann des Währinger Wirtschaftsvereins.

Deshalb dürfen auch in diesem Jahr die Klassiker nicht fehlen. Mit dabei sind wieder: Die Kinderzonen, Hüpfburgen, Kinderschminken, Ringelspiel, Kasperltheater und Shows, aber auch der heißersehnte Kinderflohmarkt. Die Kinderpolizei bietet auch wieder die Möglichkeit die Ausbildung zum Polizeihelfer zu absolvieren.

Die zahlreichen Kindergeschäfte auf der Währinger Straße gehen mit ihrer schönen und auch ausgefallenen Ware auf die Straße und bieten, wie jedes Jahr, tolle Schnäppchen.

Aber nicht nur Familien finden auf der ca. 1km langen Fußgänger-Festzone, zwischen Gürtel und Aumannplatz das Richtige für sich. Auf der Festbühne gibt es Musik von Pop, Hits, Soul bis hin zu R‘n’b. Außerdem locken zahlreiche Standler, Kunsthandwerksstände und natürlich die Währinger Betriebe mit besonderen Angeboten und unglaublichen Schnäppchen.

Klarerweise dürfen auch die kulinarischen Genüsse an so einem Tag nicht zu kurz kommen. So kann man sich bei den Währinger Gastronomen stärken, aber auch bei der Foodtruck-Area beim Aumannplatz seinen Hunger stillen. Für Groß und Klein gibt es auf der Währinger Straße alles, was das Herz und der Magen begehren – nicht nur beim WähringerStraßenFest – dort aber besonders!

Bis Ende August kann man sich außerdem noch für einen der limitierten Plätze für Kunsthandwerk oder Privatflohmarkt anmelden. Einfach auf www.waehringerstrassenfest.at

Kontakt:

Mag. Michael Richter

https://www.facebook.com/flohmarktobkirchergasse/

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

04.09. - 25.09. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Döblinger Wochenmarkt im September 2019:

04.09.2019

11.09.2019

18.09.2019

25.09.2019



20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.09. AB 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle KundInnen: Ab 20. im 20. bekommst du in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9:00-18:00 Uhr verschiedene Naschereien zu deinem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



21. Bezirk

Wirtschaft 21

07.09. - 08.09. Jedleseer Großkirtag 2019

Am 1. Wochenende im September (7.-8.9.2019; 9:00-21:00 Uhr) findet heuer der bereits 147. Jedleseer Großkirtag statt. Ein Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse):

Standln

Vergnügungspark

Ringelspiel

Glücksrad des Einkaufsstraßenvereins Wirtschaft 21

Kinderparadies

Live Musik & Unterhaltung



22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

06.09. - 27.09. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

06.09. und 27.09.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

13.09. und 20.09.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129



23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer

08.09. 3. Mauer Waldorf Lauf

Am Sonntag, dem 8. September 2019 findet zum dritten Mal der Mauer Waldorf Lauf statt. Der Lauf wird von der Rudolf Steiner Schule Mauer in Kooperation mit dem Einkaufsstraßenverein von Mauer organisiert. Der Start ist bei der Sternwarte neben der berühmten Wotrubakirche und das Ziel ist der Maurer Hauptplatz, wo kühle Erfrischungen, Snacks und gute Unterhaltung auf die Läufer warten.

8:00 Uhr Treffpunkt Sternwarte

8:15 Uhr Eröffnung durch den Bezirksvorsteher Gerald Bischof

8:30 Uhr Gemeinsames Warm Up

9:00 Uhr Start 10 km Lauf

9:10 Uhr Start 5 km Lauf

9:15 Uhr Start Kinderlauf

9:15 Uhr Start Walk & Run

Anmeldung und Infos: www.mauer-waldorflauf.at

Der Link zum Video von 2018: https://www.facebook.com/WirsindMauer/videos/1205713549600704/

Wirtschaftsinitiative wir23

20.09. Grätzelherbst 2019

Am 20. September findet in der Tischlerei Holzträume Karl Simek, Dirmhirngasse 106-108, der Grätzelherbst statt. 15 Unternehmen bieten unterschiedliche Möglichkeiten zum Mit- und Selbermachen sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm an. Veranstaltet wird der Grätzelherbst von der Wirtschaftsinitiative WIR23.

Programm:

16:00 Uhr: Eröffnung durch Herrn Bezirksvorsteher Gerald Bischof und WK Wien-Bezirksobmann Matthias Schiffer

16:00 - 19:00 Uhr: Werken beim Tag der offenen Tür- Portraitkarikaturzeichnen - Kinderbacken - Kürbisschnitzen - Bauerngolf - Fotoausstellung Sabine Grill „Wunder.Wahrnehmung“

17:30 Uhr: Lesung und Buchvorstellung „Micky halbiert sich“ von Michael Klemsch

19:00 Uhr: Music-Act „Savoy Ladies“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Mag. Julija Ikodinovic

Presse und Newsroom

+43 1 514 50-3931

Julija.Ikodinovic @ wkw.at

https://www.einkaufsstrassen.at