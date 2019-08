Kavalan gewinnt 'Gold Outstanding' und 4 Mal 'Gold' in anspruchsvollerem IWSC

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan hat in diesem Jahr bei einem strengeren Internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerb (IWSC) mit strengeren Kriterien für "Gold Outstanding" und "Gold" die höchsten Auszeichnungen erhalten.

Kavalan erhielt auch zweimal Platinum und 10 Mal Gold von der International Review of Spirits (IRS), die vom Tastings-Beverage Testing Institute in den USA organisiert wurde.

Ex-Bourbonischer Ruhm

Der Kavalan Solist* ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky erhielt sowohl einen IWSC Gold Outstanding als auch einen IRS Platinum mit 97 Punkten.

IRS-Richter beschrieben den Ex-Bourbon in der Nase als "Bananen-Pistazieneis, Pfannkuchen und geräucherte Honigbutter" und am Gaumen als "weißer Pfirsich, Rosettee, Safran und Kokosnusscreme". Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen "kraftvollen, hochnuancierten Whisky handelt, den man mit Vergnügen entdeckt".

Auszeichnungen des IWSC

Zusammen mit dem Gold Outstanding für den Ex-Bourbon überreichte die IWSC viermal Gold (95-100) an den

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Platinum und Gold vom IRS

Neben dem Solisten Ex-Bourbon wurde auch der Solist Vinho Barrique mit 96 Punkten mit dem IRS-Platinum Award ausgezeichnet.

Die Richter beschrieben sein Aroma als "geröstete Ananas, Karamell, Pekannusspraline, Weinbirne und schokoladenüberzogener Malzmilchball". Sein Geschmack erinnert an "kandierte Erdnüsse, Vanilleschote, getrocknete Mango und gebackene Datteln".

Außerdem wurde vom IRS 10 Mal Gold an die Sorten Kavalan Ex-Bourbon Oak, Kavalan Solist* Oloroso Sherry, Kavalan Oloroso Sherry Oak, Kavalan Solist* Fino Sherry, Kavalan Classic, Kavalan Solist* Port, Kavalan Distillery Reserve Moaty Cask, Kavalan Distillery Reserve Rum Cask, King Car Conductor und Kavalan Podium vergeben.

Zitate von Kavalan

CEO YT Lee sagte, dass Whisky-Fans von den höheren IRS-Standards profitieren würden.

"Diese strengeren Auszeichnungen helfen den Menschen, die besten Whiskys zu finden, und sie spornen uns zu Bestleistungen an", sagte Herr Lee.

Meisterblender Ian Chang sagte, dass die Geschmacksnoten von Kavalan von der natürlichen Umgebung in Yilan, Taiwan, profitieren.

"Es scheint, dass die besten Fässer der Welt und unser einzigartiges subtropisches Klima Whiskys produzieren, die ihr Gewicht in Gold wert sind", sagte Herr Chang.

*Bitte beachten Sie, dass die preisgekrönte "Solist"-Serie von Kavalan unter dem Namen "Cask Strength" nur aus markenrechtlichen Gründen auf dem US-Markt verkauft wird.

Informationen zur Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch eine kühle Meeres- und Bergbrise verfeinert. All dies zusammen ergibt die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Destillerie, die den alten Namen von Yilan County trägt, profitiert von rund 40 Jahren Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group. Wir haben mehr als 350 Preise in Gold oder höher in den anspruchsvollsten Wettbewerben der Branche erhalten und unsere Produkte sind in mehr als 70 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

