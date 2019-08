Wiener Start-Up Collective Energy wird Franchise-Partner von WIR Energie

Mit der Collective Energy GmbH, an der auch Christian Kern und Eveline Steinberger-Kern beteiligt sind, hat WIR Energie einen kompetenten Partner für Bürgerkraftwerke in Wien gefunden.

Mit unserem Know-How zur Abwicklung von Photovoltaik-Projekten jeder Größenordnung und der Digitalisierung fast aller unserer Prozesse können wir die Energiewende schneller vorantreiben Matthias Nadrag, Geschäftsführer von WIR Energie

Als Partner von WIR Energie können wir nun noch mehr Projekte noch effizienter umsetzen und damit vielen Menschen die Teilnahme an der Energiewende zugänglich machen. Christoph Zinganell, Geschäftsführer von Collective Energy

Klagenfurt/Wien (OTS) -

Komplettanbieter für PV Contracting mit Bürgerbeteiligung

WIR Energie betreibt über 70 Photovoltaik-Kraftwerke in Österreich, die vorrangig Kommunalinfrastruktur, Wohnanlagen, KMUs und Industriebetriebe mit günstigem und sauberem Sonnenstrom versorgen. Finanziert werden diese zu 100% über kleinere private Investoren. Dazu wurde eine eigene Crowdfunding-Plattform unter www.wir-energie.at geschaffen. Das gesamte Geschäftsmodell von WIR Energie kann seit kurzem in einem Franchise betrieben werden. „ Mit unserem Know-How zur Abwicklung von Photovoltaik-Projekten jeder Größenordnung und der Digitalisierung fast aller unserer Prozesse können wir die Energiewende schneller vorantreiben “, ist WIR Energie Geschäftsführer Matthias Nadrag überzeugt. Für Gemeinden und Unternehmen ist die Kalkulation simpel: Energiekostenersparnis vom ersten Moment – und das ohne Investition. Das Erfolgsmodell soll nun österreichweit ausgerollt werden.

Erster Partner in Wien. Als erster Partner für Projekte in und um Wien konnte das Energie-Start-Up Collective Energy, an dem auch die Blue Minds Company von Christian Kern und Eveline Steinberger-Kern beteiligt ist, gewonnen werden. Collective Energy setzte bereits zahlreiche Photovoltaik-Projekte über Crowdfunding mittels beliebtem Gutschein-Modell um. Das Besondere daran: Die UnterstützerInnen der Kampagnen sichern sich mit ihrer Teilnahme die Produkte der Betriebe über mehrere Jahre zum Sonderpreis. Collective Energy Geschäftsführer Zinganell sieht die Franchise-Partnerschaft als logischen Schritt: „ Als Partner von WIR Energie können wir nun noch mehr Projekte noch effizienter umsetzen und damit vielen Menschen die Teilnahme an der Energiewende zugänglich machen. “ Die ersten gemeinsamen Kraftwerksprojekte sollen bereits Anfang 2020 in Betrieb gehen.

Sonnenstrom für 18 Millionen Flaschen Bier. Mit einer installierten Gesamtleistung von 7 MWpeak ist WIR Energie der größte Betreiber von Photovoltaik-Kraftwerken in Kärnten. Zu Jahresbeginn wurde das größte innerstädtische PV-Kraftwerk Österreichs auf der Villacher Brauerei in Betrieb genommen. Die damit achtgrößte Solarbrauerei der Welt produziert rund 18 Millionen Flaschen Bier rein mit Sonnenstrom vom eigenen Dach.

