ÖSTERREICH: Ex-Kanzler Faymann berät Unternehmen, die nach China expandieren

Geschäftspartner Euler-Rolle: "Wir begleiten und beraten europäische Unternehmen, die nach China expandieren wollen."

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, ist Ex-Kanzler Werner Faymann jetzt als Berater in China höchst aktiv. Faymanns Geschäftspartner Matthias Euler-Rolle bestätigt das Engagement ihrer gemeinsamen Firma 4Pro in China gegenüber ÖSTERREICH: "Es läuft gut und macht uns großen Spaß. Wir begleiten und beraten europäische Unternehmen, die nach China expandieren wollen."

In ähnlicher Weise gebe es auch US-amerikanische Firmen als Kunden. Auch in den Tourismus reicht das Tätigkeitsfeld von Faymann und Euler-Rolle. Über 4Pro sind sie an einer Firma beteiligt (MEI Travel Tourism GmbH), die Touristen vor allem aus China und den USA nach Österreich bringen soll.

An der Firma 4Pro halten Faymann und Euler-Rolle je 50%. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Immobilien-Entwicklung sowie Lobbying und Beratung.

