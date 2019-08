FPÖ strebt Fortsetzung der Arbeitskoalition mit der ÖVP an

Hofer schätzt Doskozil – Koalition mit der Bundes-SPÖ nicht möglich

Wien (OTS) - Die FPÖ kündigt einmal mehr an, nach der Nationalratswahl am 29. September eine Fortsetzung der bei einer Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher hoch geschätzten Arbeitskoalition mit der ÖVP fortsetzen zu wollen. Voraussetzung dafür sei, dass die FPÖ so stark werde, dass sich eine Koalition der ÖVP mit den Grünen nicht ausgehe. „Ein starkes Wahlergebnis wird auch Grundlage dafür sein, dass die Vorstellungen der FPÖ hinsichtlich der inhaltlichen und personellen Weichenstellungen umsetzbar sein werden“, erklärt der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

„Ich habe Verständnis dafür, dass Johann Tschürtz aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ im Burgenland auch andere Koalitionsvarianten andenkt. Auch ich schätze Hans Peter Doskozil. Eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September ist jedoch nicht möglich“, so Hofer.

Die SPÖ, so Hofer, befände sich in einer Phase der Schwäche, weshalb diese Variante schon rechnerisch nicht möglich sei. Zudem würden weite Teile der SPÖ eine Koalition mit der FPÖ im Rahmen einer Ausgrenzungsstrategie weiterhin ausschließen.

Hofer geht davon aus, dass die SPÖ nach der Nationalratswahl nicht in der Regierung vertreten sein wird und außerdem hinter die FPÖ zurückfallen könnte. „Und ich werde sicherlich nicht den Dritten zum Ersten machen“, hält Norbert Hofer abschließend fest.

