Für Radio-Redaktionen: Sensation in rotweißrot! Superfood Chlorella Alge weltweit erstmals in Österreich hochkonzentriert zum Trinken

AVISO – Audiofiles für alle Radio-Redaktionen

Sie gilt als Pflanze der Zukunft in Zeiten des Klimawandels, boostet Sauerstoff im Blut und sorgt unter anderem für mehr Leistung und weniger krank sein: die Chlorella Alge. Schwierig bisher allerdings ihr Verzehr. Seit kurzem nun der Durchbruch: Erstmals weltweit gelingt es in Österreich, das Superfood in flüssiger Form zu halten und das auch geschmacklich ansprechend.

Wie ist diese Sensation in rotweißrot gelungen? Was wurde aus dem stark fischigen Beigeschmack des sonst grünen Pulvers? Und - warum ist die Chlorella Alge so wertvoll für alle Altersgruppen von Menschen?

Wir sprechen mit einer Biologin, einer Ärztin und dem Erfinder der ersten flüssigen Alge weltweit.

Sprecher:

Dr. Silvia Fluch (Biologin)

Dr. Christina Hüttler (Allgemeinmedizinierin)

Mag. Thomas Aichelburg (Entwickler Flüssige Alge)

Das Audio-File zum Thema "Ein Stamperl Sauerstoff – für weniger krank sein und noch mehr Leistung! Superfood Chlorella Alge erstmals weltweit hochkonzentriert zum Trinken" wird heute Mittwoch, 07.08.2019, um 10.00 Uhr über APA OTS verbreitet und steht am APA Online Manager (AOM) "OTS Audio" und auf der Audio-Datenbank von APA OTS http://audio.ots.at zum kostenlosen Download bereit.

