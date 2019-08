Bunter Veranstaltungsreigen im Herbst auf Schloss Hof

Schloss Hof bietet im Herbst wieder zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie. Ob Pferde-, Drachensteig-, Herbst- oder Halloweenfest – für Abwechslung ist gesorgt.

Schloßhof (OTS) - Schloss Hof lädt im Herbst wieder zu vielfältigen Veranstaltungen. Bis zum 1. September erwartet die kleinen Gäste noch der Große Ferienspaß. Tägliche Workshops und ein Kinderkultur-Programm an den Wochenenden garantieren in der verbleibenden Ferienzeit jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung. Auftakt der Herbstveranstaltungen ist das Große Pferdefest am 31. August und 1. September (11-17 Uhr). Auf der Festwiese von Schloss Hof präsentieren sich Pferde, Ponys und andere Vierbeiner von ihrer besten Seite. In einem actionreichen Showprogramm zeigen die tierischen Artisten ihr Können. Neben dem spannenden Showprogramm sorgen Informations- und Verkaufsstände rund um den Pferdesport für Abwechslung.

Altes Handwerk kennenlernen und ausprobieren

Beim Kunst- und Handwerksfest am 14. und 15. September (10-18 Uhr) erleben die Gäste in den Handwerksstuben im Gutshof altes Handwerk hautnah. Schmied, Tischler, Drechsler, Keramik- und Glaskünstler lassen sich über die Schulter schauen und geben viele interessante Einblicke in ihren Beruf. Die BesucherInnen können das Handwerk auch selbst ausprobieren. Darüber hinaus wird den Gästen in verschiedenen Workshops gezeigt, wie man an der Handspindel spinnt, Wolle ganz natürlich färbt, Edelschokolade und -konfitüre sowie pikante Chutneys herstellt und noch vieles mehr. Außerdem wartet ein großer Kunsthandwerksmarkt mit zahlreichen AusstellerInnen.

Drachen erobern den Himmel über Schloss Hof

Am 28. und 29. September (11-18 Uhr) heißt es wieder „Volle Kraft hinauf“. Beim Drachensteigfest lassen Profis ihre schönsten und originellsten Drachen in den Himmel steigen. Die kleinen Gäste können unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Drachen basteln sowie bunt bemalen und hoch in die Lüfte aufsteigen lassen. Drachen können auch selbst mitgebracht werden. Das Highlight für die kleinen BesucherInnen ist der Zuckerldrache, der seine süße Fracht über der Festwiese abwirft.

Am 12. und 13. Oktober (10-18 Uhr) lädt Schloss Hof zum Herbstfest. An beiden Tagen wartet ein vielseitiges Programm auf Groß und Klein. Es werden Showschnitzen von Kürbisköpfen, Kürbis-Schnitzworkshops für Erwachsene und Kinder, Kunsthandwerk, schwungvolle Live-Musik, Volkstanzeinlagen, kulinarische Schmankerln, Ponyreiten, Alpakawanderungen und Kutschenfahrten geboten.

Schauer und Grusel zu Halloween

Schaurig-schön geht es am 26. und 27. Oktober (10-18 Uhr) beim Halloweenfest zu. Durch Schloss und Garten ziehen Artisten, Gaukler und viele gruselige Gestalten. Bei Familienführungen durch das Geisterschloss und den geheimnisvollen Keller sind schaurige Überraschungen und gespenstische Begegnungen garantiert. Auf die Kinder warten außerdem eine Halloween-Back- und Bastelwerkstatt, eine Grusel-Schminkstation und noch vieles mehr.

