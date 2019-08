Tauchen in Kroatien / Sicherheit / Bestimmungen

Wichtige Regeln für die Sicherheit beim Tauchen in Kroatien

Gössendorf, Zagreb (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Das Tauchen in Kroatien ist keine reine Privatangelegenheit. Es ist keinesfalls erlaubt, irgendwie, wann und wo – mit oder ohne Tauchausrüstung – unter der Wasseroberfläche zu agieren. Der Tauchvorgang unterliegt in Kroatien strengen Regeln und Vorschriften, mit denen man sich als Taucher vertraut zu machen hat. Mit entsprechenden Papieren (z. B. Tauchschein und Tauchlizenz) darf auch in Kroatien im Meer getaucht werden – aber längst nicht überall – es bestehen Vorschriften und Ausnahmeregeln, die beachtet werden müssen. Wer sicher gehen will, der wendet sich an eines der zahlreichen Tauch-Zentren.

Zum Beispiel ist das Tauchen verboten oder eingeschränkt:

– in der Nähe der Häfen – und in speziellen Reservaten und Naturparks.



