Großer Schlagabtausch

Den unabhängigen Tageszeitungen „Kleine Zeitung“, „Oberösterreichische Nachrichten“, „Salzburger Nachrichten“, „Tiroler Tageszeitung“, „Vorarlberger Nachrichten“ und „Die Presse“ ist es gelungen, eine große öffentliche Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl am 29. September 2019 auf die Beine zu stellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. September, um 17 Uhr vor Publikum im Landestheater Salzburg statt. Sie wird live auf allen Online-Plattformen der beteiligten Zeitungen übertragen. An der Diskussion nehmen teil: Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Jetzt) und Werner Kogler (Die Grünen). Die Moderatoren sind Manfred Perterer, Chefredakteur der „Salzburger Nachrichten“, und Antonia Gössinger, Chefredakteurin der „Kleinen Zeitung Kärnten“. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden erstmals in diesem Wahlkampf zu allen relevanten politischen Themen Stellung nehmen und damit auch einen ersten Einblick in ihre Wahlstrategien liefern. Klimawandel, Europa, Steuern, Bildung, Arbeitsplätze, Migration stehen auf der Tagesordnung. Ein spannender politischer Abend, der den Wählerinnen und Wählern erstmals eine Chance auf Orientierung bietet.

Es werden 650 geladene Gäste anwesend sein.

Die Veranstaltung wird von unserem Partner Mediahaus Salzburg GmbH in Full HD aufgezeichnet und ebenso live im Internet auf allen Online-Portalen der Bundesländerzeitungen und der „Presse" übertragen.



Das Fotografieren ist vor, während und nach der Veranstaltung im gesamten Landestheater nicht erlaubt.



Datum: 05.09.2019, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Salzburger Landestheater

Schwarzstraße 22, 5020 Salzburg, Österreich

