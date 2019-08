ASFINAG: Sperre der A4 Ost Autobahn im Bereich Flughafen Wien-Schwechat nach Pkw-Unfall

Wien (OTS) - Umfangreiche Staus in Richtung Ungarn gibt es derzeit auf der A4 Ost Autobahn. Der Grund dafür ist eine Sperre aller Fahrtrichtungen im Bereich Wien-Schwechat in Richtung Budapest. Nach ersten Informationen kam es auf der Überholspur zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Wie lange die Sperre in Richtung Budapest dauern wird, ist derzeit noch unklar.

