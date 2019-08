Produktrückruf: „Zurück zum Ursprung“ Bio-Vegane Aufstriche

HOFER und sein Lieferant Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH rufen das Produkt „Zurück zum Ursprung Bio-Vegane Aufstriche 150 g“ in den Sorten Grünkern-Kürbiskern und Gemüse mit MHD 26.08.2019 aufgrund falsch deklarierter Allergene zurück.



Die Artikel „Zurück zum Ursprung“ Bio-Vegane Aufstriche in den Sorten Grünkern-Kürbiskern und Gemüse mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.08.2019 werden aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch die Wojnar’s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH und die HOFER KG zurückgerufen. Einzelne Packungen der Sorte Gemüse wurden mit der Kartonschleife Grünkern-Kürbiskern verpackt, daher fehlt auf diesen Packungen die Angabe des Allergens Sellerie. Für Sellerie-Allergiker ist der Verzehr der Sorte Gemüse somit nicht geeignet. Einzelne Packungen der Sorte Grünkern-Kürbiskern wurden mit der Kartonschleife Gemüse verpackt, daher fehlt auf diesen Packungen die Angabe des Allergens Gluten (Grünkern). Für Gluten-Allergiker ist der Verzehr der Sorte Grünkern-Kürbiskern somit nicht geeignet. Nicht-Allergiker können die Produkte bedenkenlos verzehren. Das Produkt war in den HOFER-Filialen in Teilen von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt.

Die betroffenen Produkte können in allen HOFER-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen ist das HOFER-Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

Cathleen Völkel & Johanna Tautschnig – ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications

Tel.: 01/90 42 142-214 und -228

E-Mail: cathleen.voelkel @ rosam-gruenberger.at; johanna.tautschnig @ rosam-gruenberger.at