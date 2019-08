SPAR und DOPPLER verlängern erfolgreiche Zusammenarbeit

SPAR express und DOPPLER weiterhin auf Expansionskurs

Salzburg (OTS) - Bis zum Jahr 2030, um insgesamt 10 Jahre, verlängern die österreichischen Familienunternehmen SPAR Österreich und DOPPLER Mineralöle die äußerst erfolgreiche Kooperation rund um die SPAR express Tankstellenshops. Zudem wird SPAR express zukünftig der einzige Shoppartner an den von DOPPLER betriebenen TURMÖL- und BP-Tankstellen sein. Die derzeit 15 Nah&Frisch punkt Standorte werden ab 2020 zu SPAR express Tankstellenshops umgebaut. Aktuell werden 50 SPAR express Tankstellenshops in Österreich geführt. Für das Jahr 2019 sind weitere neue Standorte in Amstetten und Wels geplant.

„Die Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen SPAR und DOPPLER sowie die Expansion um 15 Standorte zeigen, dass wir mit unserem Ladenkonzept am Puls der Zeit liegen und zu 100 Prozent die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden erkannt haben“ erklärt SPAR-Vorstandsdirektor Mag. Friedrich Poppmeier. Auch DOPPLER-Geschäftsführer Dr. Bernd Zierhut ist über die Verlängerung der Zusammenarbeit erfreut: „Wir wollen einen gemeinsamen erfolgreichen Weg weiter beschreiten und die Qualitätsführerschaft im österreichischen Tankstellenmarkt mit stetigem Wachstum im Bereich Treibstoffe und Nahversorgung weiter fortsetzen.“

Allein im ersten Halbjahr 2019 konnte der Umsatz der SPAR express Tankstellenshops um über 10 Prozent zur Vorjahresperiode gesteigert werden. „Mit dieser Umsatzentwicklung liegen wir weit über jener des österreichischen Lebensmittelmarkts. Diese positiven Ergebnisse motivieren uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die 2009 begonnene Kooperation nun auch als alleiniger Shoppartner von DOPPLER im nächsten Jahrzehnt fortzusetzen“, so Mag. Poppmeier.

Neue SPAR express Tankstellenshops in 4 Bundesländern

In Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland und Kärnten werden aus insgesamt 15 Nah&Frisch punkt Standorten neue, moderne SPAR express Tankstellenshops. „Mit Anfang des nächsten Jahres werden wir diese Standorte auf SPAR express umstellen und unser neues Ladenkonzept dort umsetzen“, freut sich Mag. Poppmeier über den Zuwachs an Standorten. In Niederösterreich werden acht, in Oberösterreich vier, im Burgenland zwei und in Kärnten ein Standort umgestellt. „Ziel ist, dass das SPAR express Tankstellenshop-Konzept die Marktführerschaft in den nächsten Jahren übernehmen wird. Um dies zu erreichen beschreiten wir auch neue Wege und werden am Bahnhof St. Valentin das Konzept „Bahnhofsgreißler“ mit SPAR express ab Oktober 2019 testen. Sollte dieser Test den Erwartungen entsprechen, ist geplant dieses Konzept an mehreren Standorten in Österreich umzusetzen,“ so Dr. Zierhut.

Von Salzburg nach ganz Österreich

Vor zehn Jahren hat die erfolgreiche Kooperation zwischen SPAR und DOPPLER begonnen. Anfang September 2009 wurde der erste SPAR express Tankstellenshop in Salzburg eröffnet. Heute ist das Einkaufen an sieben Tagen die Woche, mit erweiterten Öffnungszeiten und einem vielfältigen, umfangreichen Sortiment und vor allem zu Preisen wie im Supermarkt zur Selbstverständlichkeit für die Kundinnen und Kunden geworden und die SPAR express Tankstellenshops zählen zu den Leading-Concepts im österreichischen Lebensmittelhandel. „Mit der Kombination von Turmöl, als Edeldiskontmarke für Treibstoffe und der Supermarktpreisgarantie von SPAR express, erhalten Kundinnen und Kunden in den SPAR express Tankstellenshops das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis“, ist DOPPLER-Geschäftsführer Dr. Bernd Zierhut von der Kooperation überzeugt.

Neues Ladenbaukonzept wird weiter umgesetzt

Bereits an vier Standorten wurde das im vergangenen Sommer vorgestellte, modernisierte Ladenbaukonzept umgesetzt. Viel Holz, eine moderne Wort-Bild-Sprache zur leichten Orientierung an den Regalen und eine durchdachte Raumaufteilung sind neben dem Frischemarktplatz die Merkmale der neuen SPAR express Tankstellenshops. Dass dieses Konzept erfolgreich ist, zeigt auch die äußerst positive Umsatzentwicklung an den modernisierten Standorten.

