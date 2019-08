Ermittlungserfolg des LKA Wien

Wien (OTS) - seit April 2019

Wien – Favoriten / Wien – Meidling

Im Zuge umfangreicher und akribischer Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, Gruppe Alt, eine mutmaßliche Tätergruppe nach Verdacht des Suchtmittelhandels zu zerschlagen. Die Ermittler konnten den vier serbischen Tatverdächtigen den Handel mit rund

• 7,5 Kilogramm Heroin inkl. Streckmittel

• Straßenverkaufswert rund € 180.000,-

nachweisen.

Aufgrund einer Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen, die seit Ende April 2019 durchgeführt wurden, konnte eine neue serbische Tätergruppierung lokalisiert und gezielt observiert werden. Den vier Tatverdächtigen (19, 24, 24, 29) konnte dabei der Verkauf von Heroin im Kilogrammbereich zugeordnet werden.

Am 13.06.2019 erfolgten zeitgleich drei polizeiliche Zugriffe in Favoriten und Meidling, bei denen die gesamte Tätergruppe festgenommen werden konnte. Zudem wurden rund

• 1,4 Kilogramm reines Heroin (Straßenverkaufswert rund €105.000,-) • 15 Kilogramm Streckmittel und

• € 6.200,- Bargeld

sichergestellt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurden die vier Suchtmittelhändler in Belgrad für den Verkauf in Wien rekrutiert. Die „Läufer“ hatten immer nur rund 100 Gramm Heroin für den Verkauf bei sich. Ein Großteil der Suchtmittel wurde nicht in den Unterkünften sondern an Orten die nicht mit den Händlern in Verbindung gebracht werden konnten, beispielsweise in einem Waldstück, versteckt. Den Ermittlern gelang es unter anderem einige mit Heroin gefüllte vergrabene Gurkengläser zu lokalisieren, auszugraben und sicherzustellen.

Alle vier Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.

