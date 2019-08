Wolf Theiss erweitert Partnerschaft: Florian Kusznier verstärkt das Corporate-Team

Wolf Theiss erweitert seine internationale Corporate-Praxisgruppe: Florian Kusznier (42) wird Partner bei Wolf Theiss

Wien (OTS) - Florian Kusznier ist Experte für grenzüberschreitende Transaktionen, Übernahmen und Gesellschaftsrecht sowie auf den Sektor Health Care spezialisiert, den er bei Wolf Theiss weiter ausbauen wird.

„Wir freuen uns, mit Florian Kusznier einen profilierten und international bekannten M&A Anwalt für uns zu gewinnen und damit unsere Praxis im Bereich Gesellschaftsrecht und internationale Transaktionen nachhaltig zu stärken“, betont Horst Ebhardt, Leiter Corporate/M&A. „Herr Kusznier wird zudem eine zentrale Rolle in unserer regionalen Health Care Praxis einnehmen, ein Bereich, in dem Wolf Theiss zuletzt stark gewachsen ist“.

„Mit Florian Kusznier stößt neuerlich ein Partner mit fachlicher Exzellenz und Gestaltungswillen zu uns, der Wolf Theiss in den kommenden Jahren als Teil einer starken Partnerschaft weiterentwickeln und formen wird“, freut sich Claus Schneider, Managing Partner bei Wolf Theiss.

"Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit meinen neuen Partnern und meinem neuen Team“, so Florian Kusznier.

Zuletzt war Kusznier bei Schönherr tätig. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und an der Universität von Kopenhagen. Er erlangte einen postgradualen Abschluss an der London School of Economics and Political Science. Kusznier ist Autor von Publikationen zum Unternehmensrecht, Übernahmerecht und zu ausgewählten Aspekten des Kapitalmarktrechts sowie Vortragender bei Fachtagungen.

