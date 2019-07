Real Madrid zu Gast bei Red Bull Salzburg – am 7. August live bei ServusTV!

Spitzenfußball bei ServusTV: Erst Red Bull Salzburg gegen Real Madrid am 7. August, dann Auftakt im DFB Pokal mit Cottbus gegen FC Bayern München am 12.8. Alles LIVE und im Free-TV.

Wals (OTS) - ServusTV und Sky kooperieren beim Testspiel von Red Bull Salzburg gegen Real Madrid. Der Privatsender zeigt das erste Gastspiel der Madrilenen in der Mozartstadt live im österreichischen Free-TV sowie im Live-Stream auf servustv.com.

Bereits ab 18:30 Uhr meldet sich Moderator Christian Nehiba aus der Red Bull Arena. Kommentator des Spiels ist Christian Brugger.

„Es ist großartig, dass wir den Fußballfans dieses Spiel zeigen können – zumal das Stadion bereits ausverkauft ist! Wenn schon einmal der Champions League-Rekordsieger in Österreich zu sehen ist, dann ist das für jeden Fan ein Leckerbissen. Gleichzeitig kann Österreichs Serienmeister schon ein wenig Champions League-Luft schnuppern, bevor es im Herbst ernst wird“, sagt ServusTV-Sportchef Nehiba.

„Durch diese erneut starke Partnerschaft mit Servus TV beweisen wir ein weiteres Mal, wie gut frei empfangbares und Abo-Fernsehen zusammenpassen. Wir freuen uns mit den Salzburgern, dass sie erstmals in der Königsklasse des europäischen Klubfußballs angekommen sind. Das Spiel gegen Madrid ist ein Meilenstein auf Ihrem Weg zur UEFA Champions League. Viel Erfolg, Rote Bullen!“, so David Morgenbesser, Director Sports Rights & Commercialization bei Sky.

Die Highlights der Partie sowie das ganze Match stehen im Anschluss an die Ausstrahlung in der Mediathek unter servustv.com zur Verfügung.

Das nächste spannende Duell gibt es gleich wenige Tage später, am 12. August, bei ServusTV: „Wenn der große FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Underdog Energie Cottbus trifft, hat das seinen besonderen Reiz. In diesem zweiten Pflichtspiel der Saison wird sich zeigen wie gut der neue FC Bayern tatsächlich funktioniert“, so Nehiba.

ServusTV ist exklusiver österreichischer Free-TV-Partner des Deutschen Fußball-Bundes und wird bis einschließlich 2021/22 die Top-Pokal-Matches – mindestens ein Spiel pro Runde, sowie jeweils die Halbfinalspiele und das Finale - live in Österreich übertragen.

Die Fußball-Live-Termine bei ServusTV im Überblick:

07.08.: Red Bull Salzburg vs. Real Madrid

18:30 Uhr Vorbericht

19:00 Uhr Live-Match

12.08.: DFB-Pokal 1. Runde, Energie Cottbus vs FC Bayern München

20:15 Uhr Sport und Talk aus dem Hangar-7, Themen MotoGP am Spielberg & DFB-Pokal-Vorbericht

20:45 Uhr Live-Match

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Hofer

Sportkommunikation

0662/84224421672

0664/8397761

thomas.hofer @ servustv.com