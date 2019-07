Mutmaßlicher Opferstock-Dieb in Kirche festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 30.07.2019, 12:30 Uhr

Vorfallsort: Wien-Neubau

Sachverhalt: Ein Zeuge beobachtete einen Mann, wie dieser an einem Opferstock in einer Kirche hantierte und verständigte die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen fuhren zum Einsatzort und konnten in der Kirche den Tatverdächtigen anhalten, der gerade dabei war, mit einer Konstruktion aus Metall und doppelseitigem Klebeband, Geld aus dem Opferstock zu fischen. Der 38-jährige ungarische Staatsbürger wurde festgenommen. Bei der Personsdurchsuchung wurden Tatwerkzeug, zahlreiche Münzen und ein Baggy Marihuana vorgefunden und sichergestellt.

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor bereits wegen gleichartiger Delikte in Kirchen (am 22.07.2017 in Wien-Leopoldstadt, am 27.05.2019 in Wien-Innere Stadt und am 20.07.2019 in Wien-Brigittenau) angezeigt worden war.

Der 38-Jährige wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie nach dem Suchtmittelgesetzt zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft verfügte die Anzeige auf freiem Fuß.

