Melitta wird offizieller Kaffee-Partner von Borussia Dortmund ab Saison 2019

Minden (ots) - Die Melitta Group und Borussia Dortmund haben eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Ab der Saison 2019/20 wird Melitta offizieller Kaffee-Partner vom BVB und arbeitet bei vielfältigen Kommunikations- und Marketingaktivitäten eng mit dem Traditionsverein zusammen. Die exklusive Partnerschaft ist zunächst auf drei Jahre angelegt und gilt für die DACH-Region.

Ab der Saison 2019/20 wird Melitta durch Lizenzprodukte, TV-Bandenwerbung und als Presenter der Pressekonferenzen von Borussia Dortmund sichtbar sein sowie die Kooperation vor allem auf digitalen Plattformen aktivieren. Darüber hinaus zeigt sich die Partnerschaft besonders im SIGNAL IDUNA PARK, in dem das deutsche Familienunternehmen die gesamte Kaffeeversorgung übernimmt. Das betrifft die VIP- und Public-Bereiche, genauso wie die Ausstattung der exklusiven Logen mit Kaffeevollautomaten. Außerdem werden drei Melitta® Kaffeebars in zwei VIP-Bereiche sowie im Obergeschoss der BVB-Fan-Welt integriert. Auch die Versorgung des Trainingsgeländes sowie der Geschäftsstelle des BVBs mit Kaffeespezialitäten stellt Melitta ab der kommenden Saison sicher. So wird die Mindener Unternehmensgruppe pro Jahr mehr als 3,5 Tonnen Kaffee an die Borussia liefern.

"Nach der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit mit Manchester United sind wir stolz, unser Engagement im Fußball mit einem der erfolgreichsten und beliebtesten Vereine in Deutschland erweitern zu können. Borussia Dortmund steht bei seinen Fans für Heimat und Familie, für Teamgeist und Leidenschaft. Das sind Eigenschaften, die zu Melitta als deutsches Familienunternehmen, das in diesem Jahr seinen 111. Geburtstag feiert, perfekt passen", sagt Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung. "Außerdem sehen wir in der Partnerschaft mit dem BVB, der allein in Deutschland 6,7 Millionen Fans hat, großes Potenzial. Es ist die ideale Möglichkeit, die Marke Melitta® in einem Umfeld voller Emotionen zu positionieren und positiv aufzuladen."

Der SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund verfügt über die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball, durchschnittlich schauen mehr als 80.000 Fans in dem beliebten Stadion die Spiele ihres BVBs. "Die vielen Menschen an diesem besonderen Ort mit Kaffeespezialitäten versorgen zu dürfen, ist eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben und eine weitere Möglichkeit, unsere Kompetenz als ganzheitlicher Kaffee-Partner zu beweisen", ergänzt Volker Stühmeier. "Im Stadion bieten wir die gesamte Kaffeeversorgung aus einer Hand an - vom Kaffee, über die Maschine bis hin zur Wartung. So gewährleisten wir eine kompetente, schnelle und qualitativ hochwertige Versorgung des gesamten SIGNAL IDUNA PARK mit Kaffeespezialitäten."

"Wir freuen uns sehr, mit Melitta einen echten Global Player aus der Region als neuen Partner gewonnen zu haben. Melitta ist mit seinen Produkten weltweit präsent und hat seine Wurzeln in Westfalen, wo ein Pott guter Kaffee zum Lebensgefühl gehört. Das passt zu uns", kommentiert Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung des BVB, die neue Kooperation. Carsten Cramer, BVB-Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, ergänzt: "Mit Melitta haben wir einen Partner gefunden, von dessen gastronomischer Kompetenz wir profitieren werden und der die Qualität des Kaffeeangebotes in den Hospitality- und Public-Bereichen deutlich steigern wird. Unsere Fans und VIP-Gäste können sich freuen."

Melitta Unternehmensgruppe

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz mit einer über 100-jährigen Tradition. Wir sind ein Hersteller von Markenprodukten für Kaffeegenuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Darüber hinaus produzieren wir Spezialpapiere für die Tapetenindustrie und industrielle Folien für die Verpackung von Lebensmitteln. In den Märkten, in denen wir präsent sind, sind wir mit unseren Markenartikeln Markt- und Qualitätsführer oder streben diese Position an.

Melitta Europa - Geschäftsbereich Kaffeezubereitung

Der Unternehmensbereich Melitta Europa - Geschäftsbereich Kaffeezubereitung - entwickelt, produziert und vermarktet unter der Marke Melitta® Qualitätsprodukte für das Brühen von Filterkaffee wie z. B. Filtertüten®, Handfilter, Filterkaffeemaschinen, Kaffeemühlen und Wasserkocher sowie Kaffeevollautomaten für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten zuhause. Abgerundet wird das Sortiment durch Teefilterprodukte unter der Marke Cilia®.

Melitta Europa - Geschäftsbereich Kaffee

Der Unternehmensbereich Melitta Europa - Geschäftsbereich Kaffee - verantwortet insbesondere das europäische Kaffeegeschäft von Melitta. Das Sortiment bietet für jeden Geschmack den passenden Kaffeegenuss: vom Filterkaffee über Instant Cappuccino und Ganze Bohnen für Kaffeevollautomaten bis hin zu Pad-Sortimenten für die Einzeltassen-Zubereitung.

Melitta Professional Coffee Solutions

Melitta Professional Coffee Solutions ist Spezialist für die professionelle Heißgetränkezubereitung in der Individual- und Systemgastronomie. Kerngeschäfte sind Entwicklung, Herstellung und weltweiter Vertrieb von gewerblichen Vollautomaten für Kaffeespezialitäten und Filterkaffeemaschinen unter den Marken Melitta® und Cafina® sowie der Technische Kundendienst und der Vertrieb von Kaffee, Tee, Kakao und Zubehör.

