„DigiCheck“ - GPA-djp begleitet BetriebsrätInnen im digitalen Wandel

Online–Tool hilft festzustellen, wie gut Betrieb auf den digitalen Wandel in der Arbeitswelt vorbereitet ist

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) stellt mit dem Online-Tool „DigiCheck“ BetriebsrätInnen ein Instrument zum besseren Verständnis des digitalen Wandels zur Verfügung und unterstützt diese bei Maßnahmen zur Gestaltung desselben.++++



BetriebsrätInnen haben durch das neu erstellte Tool die Möglichkeit, sich anhand von acht Dimensionen einen ersten Überblick darüber zu verschaffen, wie gut oder schlecht ganz konkret ihr Betrieb auf den digitalen Wandel in der Arbeitswelt vorbereitet ist.

Bei diesen Dimensionen handelt es sich um:

Unternehmensstrategie

Betriebskultur

Betriebsorganisation

Arbeitsumfeld

Qualifizierung

Arbeitsregeln

Datenschutz

Mitbestimmungsmöglichkeiten

„Der DigiCheck ist Ausgangspunkt für unser Angebot, Betriebsrätinnen und Betriebsräte im digitalen Wandel zu begleiten. Künftig soll auch eine Befragung ganzer Belegschaften möglich sein. Für uns ist Digitalisierung kein leeres Schlagwort, sondern ein konkreter Handlungsauftrag“, so Agnes Streissler-Führer, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der GPA-djp.



„Anders als noch vor einigen Jahren, als die Annahme noch war, Digitalisierung spiele sich vor allem in Form der „Industrie 4.0“ ab, wissen wir heute, dass vor allem auch der Dienstleistungssektor massiv vom digitalen Wandel betroffen ist. Mit dem DigiCheck wollen wir aufklären, sensibilisieren und die Einladung aussprechen, das Mitbestimmungsrecht als Betriebsrätin und Betriebsrat wahrzunehmen“, so Streissler-Führer.



