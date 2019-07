„That’s the way…“ – Der ORF beim „Beach Volleyball Major Vienna“

Die weltbesten Beachvolleyball-Teams ab 2. August live in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Die Volleyballwelt blickt auch 2019 wieder auf die Donauinsel, wo einmal mehr die Weltelite beim „Beach Volleyball Major Vienna“ am Start ist. Österreich ist dieses Jahr mit drei Herren-Teams und einem Frauen-Team in Österreichs größter Sandkiste vertreten. In der heißesten Phase des Turniers übertragen ORF 1 und ORF SPORT + vom 2. bis zum 4. August insgesamt 22 Stunden live, Siegerehrungen inklusive. Das „Beach Volleyball Major Vienna“ ist darüber hinaus auch via ORF-TVthek u. a. als Live-Stream abrufbar. Karoline Zobernig meldet sich direkt vom Centercourt, Boris Kastner-Jirka und Johannes Hahn kommentieren. Den beiden zur Seite steht einmal mehr mit Sara Montagnolli eine der besten Beachvolleyballerinnen Österreichs.

ORF-Chefregisseur Michael Kögler mit 14 Kameras hautnah dabei:

Ausgestattet mit 14 Kameras – darunter eine Hyperzeitlupenkamera, eine Superzeitlupenkamera, eine Krankamera, eine Publikumskamera und drei Mini-Kameras – wird der Event von Michael Kögler spektakulär in Szene gesetzt.

Ö3 bei der Beach Volleyball Major Series mit der Ö3-Musikshow live von der Donauinsel

Vom 31. Juli bis 4. August wird wieder gebaggert, gepritscht und gefeiert. Wenn 10.000 Fans bei freiem Eintritt die 32 Top-Damen- und Herren-Teams aus aller Welt feiern, ist Ö3 auch live dabei: Die Ö3-Sportredaktion meldet sich von dort, berichtet über die sportlichen Highlights und liefert Interviews und Ergebnisse. Und am 2. August meldet sich Ö3-Moderator Tom Filzer mit der Ö3-Musikshow live von der Beach Volleyball Major Series auf der Wiener Donauinsel (12.00 bis 16.00 Uhr). Turnier-Organisator Hannes Jagerhofer ist am 4. August zu Gast in der Sendung „Walek wandert“. In den Sommerferien will Tom Walek wieder hoch hinaus und ist auf Österreichs schönsten Wanderwegen unterwegs. Begleitet wird er auf seinen Wanderungen von prominenten Persönlichkeiten aus Sport, Unterhaltung und Politik. Am Sonntag wird Hannes Jagerhofer mit Tom Walek wandern – von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3.

Das Wiener Beachvolleyball-Majors-Turnier auf sport.ORF.at, in der ORF-TVthek und im TELETEXT

Sport.ORF.at und die ORF-TVthek sorgen dafür, dass sich Fans der Trendsportart auch online jederzeit und überall über das Geschehen auf der Donauinsel informieren können: Das Package von sport.ORF.at umfasst Vorschauen, Spielberichte und Analysen. Außerdem sind Live-Streams aller ORF-TV-Übertragungen des Events auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at zu sehen. Die ORF-TVthek stellt weiters Video-on-Demand-Highlights und einen Themenschwerpunkt bereit. Auch der ORF TELETEXT berichtet ab Seite 200 umfassend mit Storys und Tabellen über das Beachvolleyball-Majors-Turnier.

Der ORF überträgt zum dritten Mal nach 2017 (WM) und 2018 aus Wien und das mit großem technischen sowie personellen Aufwand insgesamt 22 Stunden live.

Der Übertragungskalender für ORF 1 und ORF SPORT +

Freitag, 2. August:

12.05 Uhr, ORF 1: Damen und Herren

15.00 Uhr, OSP: Tag 1

Samstag, 3. August:

23.50 Uhr, ORF 1: Highlights

10.00 Uhr, OSP: Tag 2

16.20 Uhr, ORF 1: Finalspiele Damen

Sonntag, 4. August:

12.50 Uhr, OSP: Tag 3

17.25 Uhr, ORF 1: Finalspiele Herren

20.15 Uhr, OSP: Damen und Herren, Highlights

