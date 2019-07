GPA-djp-Teiber zum Handelsverband: Nein zu Sonntagsöffnung in Wien

Vereinfachung ja, Ausweitung Nein

Wien (OTS) - Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) lehnt den Vorschlag des Handelsverbands, die Sonntagsöffnung in Wien teilweise einzuführen, klar ab: „Sechs Tage in der Woche ist das Einkaufen möglich. Die Beschäftigten haben sich einen fixen freien Tag in der Woche verdient.“ ++++

Teiber lobt: „Wien hat in der Frage der Sonntagsöffnung immer besonderes Rückgrat gezeigt und steht hier hinter den zehntausenden Handelsangestellten in der Stadt, die sich den freien Sonntag mit ihrer Familie, für ihre Hobbys und vielfach auch für ihr ehrenamtliches Engagement mehr als verdient haben.“

„Wenn es um die Vereinfachung von Regelungen geht, sind wir gesprächsbereit. Wenn es aber um die Ausweitung der Sonntagsöffnung in Österreich geht, sagen wir ganz klar Nein. Die Handelsangestellten wollen das nicht. Der freie Sonntag steht ihnen zu“, so die Gewerkschafterin.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 050301/21225

Mobil: 0676/817111225