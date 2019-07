VIER PFOTEN Aktion am Donaukanal: Street Art gegen Käfighaltung

Wien steht in Kürze im Zeichen des Street Art Festivals "Calle

Libre". Und auch VIER PFOTEN setzt mit Street Art ein Zeichen gegen

die grausame Käfighaltung von europäischen Nutztieren.



Es wird kreativ und bestimmt unterhaltsam. Zwei Sprayer beginnen um

10 Uhr mit ihrer Arbeit auf drei Flächen. Gegen 15 Uhr soll das

Gesamtkunstwerk fertiggestellt sein.



Die offizielle VIER PFOTEN Aktion beginnt um 13.00 Uhr. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen Postkarten und Sticker

und sammeln Unterschriften für die Europäische Bürgerinitiative "End

the Cage Age".



Und auch Passanten können mitmachen: Mit Hilfe von Spraydosen und

Schablonen können sie auf einer Seite des Graffitis selbst Tiere

sprayen und sich so symbolisch für ein Ende der Käfighaltung

einsetzen.



Ziel von VIER PFOTEN ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und

sie über die Käfighaltung in der EU aufzuklären - und das Ganze in

durchaus entspannter "Donaukanal"-Atmosphäre: Es wird

Sitzmöglichkeiten und Snacks geben.



Noch immer leiden Millionen Schweine, Hühner, Gänse, Enten und

Kaninchen in der EU hinter Gittern. Mit der Europäischen

Bürgerinitiative "End the Cage Age" haben alle EU-Bürgerinnen und

-Bürger die Chance, auch gegen das Leid aktiv zu werden.



Datum: 1.8.2019, 13:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Donaukanal, beim Tel Aviv Beach

Wien



Url: https://www.facebook.com/events/331543497795916/?active_tab=about



