Großer Ferienspaß auf Schloss Hof

Von 3. August bis 1. September wartet auf Schloss Hof ein buntes Ferienprogramm mit täglichen Workshops und einem Kinderkultur-Programm an den Wochenenden.

Schloßhof (OTS) - Langeweile kommt in den Sommerferien bestimmt keine auf. Beim Großen Ferienspaß auf Schloss Hof warten von 3. August bis 1. September jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung. Einen Monat lang finden täglich von 14 bis 17 Uhr spannende Workshops statt. Beim Workshop „Perücke-Fächer-Menuett“ tauchen die Kinder ins 18. Jahrhundert ein. Es stehen Basteln, Verkleiden und Tanzen auf dem Programm. Beim Workshop „Backe, backe Kuchen” können die kleinen Gäste köstliche Minibrote backen und sie frisch aus dem Ofen vernaschen. Beim Workshop „Gänseblümchen & Co” gestalten die Kinder ihren eigenen Mini-Garten im Blumentopf für zuhause.

Buntes Kinderkultur-Programm zum Mitmachen

An den Wochenenden und in der Woche vom 10. bis 18. August wird zusätzlich zu den Workshops ein abwechslungsreiches Kinderkultur-Programm geboten. Konzerte laden zum Mitsingen und Mittanzen ein, Zaubershows entführen in die Welt der Magie. Außerdem warten Kasperl- und Marionettentheater sowie Lesungen. Die kleinen BesucherInnen können sich auch kreativ austoben und unter fachmännischer Anleitung Porzellan bemalen, Glas kreativ bearbeiten, ein eigenes Kunstwerk malen, aus Obst und Gemüse köstliche Kunstwerke schnitzen oder kunstvolle Seifenblasen erzeugen.

Auf Entdeckungstour durch Schloss, Garten und Gutshof

Ein weiteres Ferienspaß-Highlight ist das Ponyreiten jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Darüber hinaus warten auf die Kinder im Gutshof ein Streichelzoo, ein Abenteuer- und Wasserspielplatz und zwei abenteuerreiche Erlebnispfade mit spannenden Aufgaben. Auf der siebten Gartenterrasse gibt es ein Labyrinth und einen Irrgarten zu erkunden. Wer den richtigen Weg gefunden hat, wird auf einer Plattform im Zentrum mit einem einzigartigen Ausblick belohnt. Auch ein Besuch im Schloss lohnt sich. Sonntags finden um 13 Uhr Kinderführungen statt, bei denen sich die kleinen Gäste auf eine Reise in die Barockzeit aufmachen und Barockkostüme anprobieren.

Alle Veranstaltungen des Großen Ferienspaßes können mit einem Sammelpass (zzgl. Eintritt) besucht werden. Für jede besuchte Veranstaltung gibt es einen Punkt im Sammelpass und am Ende winkt ein kleines Geschenk. Das gesamte Programmangebot ist wetterunabhängig – es findet in den Räumen der Kinder- und Familienwelt im Bäckenhof statt.

Eintritt: Erwachsene € 15 / Kinder (6-18 J.) € 9 / Familien (2 Erw. + max. 3 Ki.) € 39

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 34 / Kinder (6-18 J.) € 19

Großer Ferienspaß Sammelpass: Monatspass um € 6, Tagespass um € 3

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr

Nähere Informationen unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Ausgewähltes Bildmaterial und Details zum Ferienspaß-Programm finden Sie unter https://www.schlosshof.at/presse/aktuelle-aussendungen/

