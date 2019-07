Digitalisierung schafft Jobs – nutzen Sie die Chance

Technikum Wien Academy bietet Weiterbildungen für Jobs der Zukunft

Wien (OTS) - Lebenslanges Lernen ist Teil einer modernen Unternehmenskultur – sowohl bei Firmen, die die besten MitarbeiterInnen beschäftigen wollen, als auch bei MitarbeiterInnen, die sich persönlich und im Beruf weiterentwickeln wollen. Die Technikum Wien Academy bietet Weiterbildungen mit Substanz – in allen Berufsfeldern der Zukunft.

Die Digitalisierung verändert Märkte, Business Modelle und Unternehmen quasi über Nacht und beeinflusst damit alle Lebensbereiche. Diese Transformation geschieht aber nicht von alleine – sie muss von Menschen initiiert, strategisch geplant und umgesetzt werden. Es braucht verstärkt ExpertInnen, die mit der Digitalisierung und ihren Ausprägungen umgehen können.

“Die Technikum Wien Academy bietet berufsorientierte Aus- und Weiterbildung für Menschen, die die Digitalisierung mitgestalten wollen. Wir legen besonderen Wert auf Praxisorientierung und vielfältige Weiterbildungsformate, abgestimmt auf unsere (potentiellen) Studierenden. Alle unsere Vortragenden sind SpezialistInnen auf ihrem Gebiet und geben ihr Wissen über alle wirtschaftlich relevanten Themen auf dem Letztstand der Technik weiter. Bei Bedarf wird unser hauseigener Wissenspool durch hochqualifizierte externe ExpertInnen ergänzt” , erklärt Thomas Faast, Geschäftsführer der Technikum Wien Academy, die eine Tochter der FH Technikum Wien, Österreichs einziger rein technischer Fachhochschule Österreichs, ist.

Unsere Specials ab Herbst

Im Herbst starten an der Technikum Wien Academy wieder zahlreiche Zertifizierungen und Seminare. Bei der Gestaltung des Angebots liegt der Fokus auf dem Praxis- und Umsetzungscharakter: Mit 50% interaktiver Workshop-Zeit und 50% Umsetzung und Lösungsorientierung wird der Bezug zur beruflichen Tätigkeit der TeilnehmerInnen nachhaltig hergestellt. Abgehalten werden die Seminare in kompakten Blöcken – ideal für Berufstätige.



Ein paar Highlights aus unserem Angebot:

Certified Growth Hacker - Data Driven Marketing

Growth Hacking ist eine Methode für daten-getriebenes Marketing auf allen Kanälen, mit dem rasch und günstig Absatz und Bekanntheit gesteigert wird. Mit Hilfe von Kreativität, Automatisierung, Engineering, Daten und Experimenten werden Wachstumsstrategien umgesetzt. Das Certified Growth Hacker-Programm bietet alle Grundlagen, Tools und Frameworks, um Marketing auf einem neuen Level zu betreiben.

Start am: 13.09.2019

Umfang: 9 Tage

Sprache: Englisch

Kosten in Euro: 3.840,– inkl. MwSt.

Weitere Infos

Praxisseminar Drohnen-Technologie

Dieses kompakte Seminar mit Österreichs Topspezialisten deckt alle wesentlichen Aspekte rund um das Thema Drohnen und deren Potential für neue Geschäftsmodelle ab. Es hebt sich bereits in der ersten Ausbaustufe (acht Themenblöcke) stark vom existierenden Ausbildungsangebot ab. Die Abgrenzung erfolgt durch die Kombination eines breiten Wissensspektrums ergänzt um hohen praktischen Bezug. So sind neben theoretischen Fächern wie z.B. technische Grundlagen und Recht auch eine Flugschule und konkrete Anwendungsfälle enthalten.

Nächster Start: 20.09.2019

Umfang: 8 Tage

Sprache: Deutsch

Kosten in Euro. 3.840,- inkl. MwSt.

Weitere Infos

Praxisseminar Data Science und Machine Learning

Big Data stellt Unternehmen in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 vor große Herausforderungen. Entscheidungen müssen vor dem Hintergrund einer enormen Menge an Informationen und Variablen getroffen werden. Wie behält man am besten den Überblick? Die Antwort lautet Data Science. Dieser Lehrgang vermittelt die essentiellen Kenntnisse, um komplexe Datensätze für Vorhersagemodelle zu nutzen und diese für eigene Anwendungszwecke einsetzen zu können.

Termine:

7.-8.10.2019

14.-15.10.2019

Umfang: 4 Tage

Sprache: Deutsch

Kosten in Euro: 2.400,- inkl. MwSt.

Weitere Infos

Praxisseminar Blockchain: Cryptoeconomy

In den vergangenen Jahren ist durch die Blockchain ein neuer digitaler Wirtschaftszweig entstanden. Die Kryptoökonomie bietet spannende Wachstums- und Gewinnpotenziale aber auch erhebliche Risiken. Das Praxisseminar bietet neben den wirtschaftlichen Aspekten auch Einblicke in die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.

Termin: 07.-08.10.2019

Umfang: 2 Tage

Sprache: Deutsch

Kosten in Euro: 960,- inkl. MwSt.

Weitere Infos

Praxisseminar Blockchain: Technologies & Development

Mit Hilfe der Blockchain-Technologie lässt sich eine völlig neue Art von Systemen entwickeln, die ohne zentrale Komponenten auskommen. Ihre Benutzer können ohne jegliche Abhängigkeit von Dritten direkt miteinander interagieren. Sie nutzen dafür die manipulationssichere Datenstruktur der Blockchain und die ebenso manipulationssichere Programmlogik der Smart Contracts. Letztere unterliegen im Vergleich zu herkömmlichen Programmen jedoch grundlegenden Einschränkungen und auch kleine Fehler bei ihrer Entwicklung können verheerende Folgen haben. Welche das sind und wie man Sie vermeiden kann, wird im Zuge der Lehrveranstaltung unterrichtet.

Termine:

22.-24.10.2019

18.-20.11.2019

13.-15.01.2020

Umfang: 9 Tage

Sprache: Deutsch

Kosten in Euro: 4.320,- inkl. MwSt.

Weitere Infos

Praxisseminar Blockchain: Industry Specific Applications

Blockchain wird in den nächsten Jahren in allen Bereichen der Wirtschaft ihre Spuren hinterlassen. Unternehmen arbeiten bereits heute daran, für sich die Vorteile dieser Technologie zu erforschen. Ihre erfolgreichen Pilotversuche weisen den Weg in die Zukunft. Es formieren sich immer mehr internationale Verbände, die den Einsatz der Blockchain in den jeweiligen Branchen fördern. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig – vom Banken- über den Energie und Gesundheits- bis zum Logistikbereich – und stehen im Mittelpunkt der Lehrinhalte des Kurses.

Termine:

16.-17.10.2019 Energy & Utilities

04.-05.11.2019 Healthcare

06.-07.11.2019 Supply Chain & Manufacturing

13.-14.11.2019 Banking & Insurance

25.-26.11.2019 Legal & Taxation

Umfang: 2 Tage pro Vertiefung

Sprache: Deutsch

Kosten in Euro: 960,- inkl. MwSt.

Weitere Infos

Alle weiteren Zertifizierungen, Seminare und auch Master-Lehrgänge finden Sie auf unserer Website https://academy.technikum-wien.at/seminare/.



Über die Technikum Wien Academy



Die Technikum Wien Academy ist seit 2005 DER Anbieter, wenn es um lebenslanges Lernen und berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik, Wirtschaft und Persönlichkeit geht. Neben Seminaren und Zertifizierungen bietet die Academy gemeinsam mit der FH Technikum Wien sechs postgraduale Master-Lehrgänge und zwei Akademische Lehrgänge an. Die Technikum Wien Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. https://academy.technikum-wien.at/

