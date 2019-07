Lichtbild-Veröffentlichung nach versuchtem Raub

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 01.03.2019

Vorfallsort: 12., Zanaschkagasse

Sachverhalt: In der Zanschkagasse ist es am 1. März 2019 zu einem versuchten Raub gekommen. Der derzeit unbekannte Täter (Lichtbild) und zumindest drei weitere männliche Personen bedrohten das 18-jährige Opfer mit einer Pistole. Die Männer forderten Bargeld und flüchteten mit einem geringen erbeuteten Betrag. Es wurde niemand verletzt.

Es konnte ein Lichtbild eines der mutmaßlichen Täter sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe Kerschbaum, unter der Telefonnummer 01-31310-57210 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestellet

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at