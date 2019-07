SIM-Karten-Registrierung: Jede fünfte Wertkarte nicht im Handy

Aufladen nicht registrierter Wertkarten ab 1. September 2019 nicht möglich

Für Registrierung bedenken: 20 Prozent aktiver Wertkarten nicht im Handy verwendet

Bis 31. August 2019 müssen anonyme Wertkarten registriert werden, sonst ist das Aufladen ab 1. September nicht möglich. Grund ist eine gesetzliche Identifizierungspflicht. Eine Auswertung von Magenta Telekom im eigenen Mobilfunknetz zeigt: Jede fünfte Wertkarte wird nicht in einem Handy verwendet. Das bedeutet: 20 Prozent der Wertkarten befinden sich in sonstigen Geräten und könnten im Zuge der Registrierungspflicht übersehen oder vergessen werden.

Mit einer Infografik unterstützt Magenta Telekom die Identifizierung potenzieller Endgeräte mit eingesteckter Wertkarte, um ihre Konnektivität und Funktionalität nach 1. September 2019 sicherzustellen. Neben dem offensichtlichen Smartphone kommen Geräte wie Alarmanlagen, Kameras und Smart Home in Frage. Smart Meter mit intelligentem Strom-, Gas- und Wasserzähler, Drohnen, Mähroboter, Smartwatches, Haustier-Tracker, WLAN-Hotspot oder ein Navi im Auto sowie Internet-Router, Notebooks und Tablets werden ebenfalls genannt.



Wertkarte online einfach per Foto- oder Video identifizieren

Magenta- und tele.ring-Kunden können ihre Wertkarte online per Foto oder Video identifizieren, sowie in einem Magenta Shop und in diversen Partner-Shops. Neben Personaldaten ist für die Registrierung ein Ausweis, z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein nötig. Für die Foto-Identifizierung werden zusätzlich zu den österreichischen Ausweisen Reisepässe von 194 Ländern akzeptiert. Ab Mitte August 2019 bietet Magenta Telekom zusätzlich die Identifizierung per Online-Banking und Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte an. Zur Validierung der Wertkarte wird entweder der PUK benötigt, das Kundenkennwort oder ein SMS Code wird an die SIM-Karte im Gerät geschickt.

Die Foto-Identifizierung läuft automatisiert und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die Video Identifizierung erfolgt über einen Video-Chat mit einem Kundenberater innerhalb der Servicezeiten (Montag bis Freitag 8:00 - 22:00, Sa 9:00 - 17:30). Der Kundenberater prüft das Ausweisdokument sowie den PUK-Code der Wertkarte und führt die gesetzliche Identifizierung durch. Für beide Services benötigen Wertkartenkunden ein Gerät mit stabilem Internetzugang, eine Kamera, gute Lichtverhältnisse, sowie einen Lichtbildausweis und die Wertkarte oder den PUK-Code.

Überprüfen, ob die Wertkarte schon registriert ist

Handelt es sich um eine ältere Wertkarte, können Magenta- und tele.ring-Kunden selbst prüfen, ob eine Registrierung notwendig ist oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte. Ist die Wertkarte noch nicht registriert, werden Kunden nach dem Login im Mein Magenta Kundenportal (und My tele.ring) auf eine Informationsseite zur Registrierung umgeleitet, andernfalls wird die normale Portal-Startseite geladen.

Weitere Information unter www.magenta.at/id und www.telering.at/id.

