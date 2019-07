Taxi 40100 geht Kooperation mit Annanow ein

Annanow verbindet über eine Vermittlungsplattform Shop, Kurier und Endkunden – Geschenke und Waren werden mit Taxi 40100 innerhalb einer Stunde an jede Wiener Adresse geliefert

Wien (OTS) - Geschenk für den oder die Liebste vergessen? Taxi 40100 und Annanow, die Schweizer online Vermittlungsplattform für Express-Kurierdienste, sorgen dafür, dass niemand mit leeren Händen dastehen muss. Denn ab sofort kann jede Bestellung in ausgewählten Shops in Wien in 10 bis 60 Minuten nach Auftragserteilung ausgeliefert werden. Illycaffè, Miller-Aichholz, Freytag & Berndt, Jingle und noch viele mehr sind dabei und garantieren in Wien die schnellste und günstigste Lieferung – mit Taxi 40100 als lokalem Lieferpartner.

Und so funktioniert es: Annanow stellt bei jeder Bestellung die geographische Verfügbarkeit von Produkten fest und ermöglicht eine lokale Lieferung, indem bereits vor Ort verfügbare Taxis oder Lieferdienste mobilisiert werden. „Dank dem Sharing-Prinzip von Annanow erhalten Gewerbe und Großhandel gegenüber Amazon oder Alibaba einen essentiellen Vorteil im Kampf um den Kunden. Damit sichern wir die Zukunft des lokalen Gewerbes und deren Arbeitsplätze“, freut sich Hannes Pirker, Geschäftsführer von Annanow Österreich. Wer beispielsweise bei Søstrene Grene ein Produkt kauft, erhält die Lieferung über die nächstgelegene Filiale lokal geliefert. „Wir bieten das Service von Annanow für unsere Kunden an, damit sich auch Kunden ohne eigenes Auto, die die schönen neuen Möbel und Dekoartikel aus unserem Geschäft gekauft haben, umgehend zuhause an diesen erfreuen können“, beschreibt die Geschäftsführerin Elisabeth Knapitsch, das neue Service.

„Durch die Kooperation mit Annanow verbreitern wir unser Mobilitätsangebot für die Kunden. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont und die städtische Verkehrsbelastung geringgehalten, weil Annanow durch die Kooperation mit uns keine eigenen, neuen Fahrzeuge auf die Straße bringen muss“, so Andreas Hödl, Geschäftsführer von Taxi 40100.

Bereits 5.000 Shops sowie rund 100.000 Taxis und Fahrradkuriere in Österreich, der Schweiz und Deutschland setzen auf die Dienstleistungen des Fintech-Startups Annanow.

