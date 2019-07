Thales bringt das neue Gemalto Digital ID Wallet heraus – eine ID-Revolution auf dem Smartphone

Regierungen und Bürger rund um den Globus erkennen zunehmend die vielfältigen Vorteile durch die Digitalisierung von amtlichen Dokumenten als Ergänzung zu Papierdokumenten. Mit dem Digital ID Wallet entsteht ein zukunftssicheres, bürgerzentriertes Ökosystem, in dem diese ID-Revolution in vielfältiger Weise eingesetzt werden kann, wobei das Wallet den Bedarf an Verifizierung und Authentifizierung sowohl in der physischen Welt als auch im Internet erfüllt und sich den einen Gegenstand zunutze macht, den wir höchstwahrscheinlich jederzeit in Griffweite haben – unser Smartphone. Frédéric Trojani, SVP Identitäts- und Biometrie-Lösungen, Thales

Bürger profitieren davon, dass sie jetzt ihre Identität, bestimmte Eigenschaften und Berechtigungen, mühelos nachweisen können, indem sie über eine einzige, hochsichere Plattform auf ihrem Smartphone auf ihre amtlichen Dokumente zugreifen: über das Gemalto Digital ID Wallet.

Regierungen können künftig davon profitieren, dass sie eine engere Verbindung zu den Bürgern aufbauen, indem sie auf dem Gemalto ID Wallet Identitätsservices anbieten – und können gleichzeitig ein neues Tool zur Bekämpfung des Identitätsbetrugs nutzen.

Die personenbezogenen Daten der Bürger sind durch Hochsicherheitslösungen und verschiedene Verschlüsselungsebenen umfassend geschützt und bleiben absolut vertraulich.

Mit dem neuen Gemalto Digital ID Wallet von Thales können Regierungen eine sichere digitale Version von amtlichen Dokumenten wie Personalausweisen , Gesundheitskarten und Führerscheinen ausstellen, die allen Bürgern auf ihrem Smartphone zur Verfügung steht. Damit haben die Bürger die Möglichkeit, sowohl im Internet als auch in der „realen Welt“ ihre Identität nachzuweisen, um Berechtigungen und Dienstleistungen ganz einfach per Knopfdruck in Anspruch zu nehmen. Da die Lösung auf mehrschichtigen Sicherheitstechnologien und hochmoderner Verschlüsselung beruht, wird ein solider Schutz der personenbezogenen Daten erreicht. Gleichzeitig bietet sie den Nutzern die vollständige Kontrolle darüber, welche Angaben sie wem und zu welchem Zeitpunkt mitteilen möchten.

Regierungen setzen zunehmend auf die Digitalisierung amtlicher Dokumente. Mit dem neuen Wallet haben die Bürger nun die Möglichkeit, alle wichtigen Bescheinigungen und Ausweisunterlagen an einem einzigen, bequem zugänglichen und trotzdem sicheren Ort zu verwahren. Das Digital ID Wallet funktioniert nicht nur genauso wie herkömmliche Papierdokumente in der realen Welt, beispielsweise zum Identitätsnachweis im Wahllokal, sondern ermöglicht auch eine problemlose Authentifizierung im Internet. So können die Nutzer jederzeit und überall ein wachsendes Angebot an E-Services in Anspruch nehmen, beispielsweise Steuererklärungen online abgeben oder Sozialleistungen beantragen.

Zum umfassenden Schutz der Privatsphäre ist das Digital ID Wallet so konzipiert, dass nur diejenigen Angaben an Dritte weitergeleitet werden, die der Nutzer offenlegen möchte. Geht es beispielsweise um den Zugang zu Orten mit einer Altersbeschränkung, wie einem Kasino, muss der Nutzer lediglich nachweisen, dass er das erforderliche Mindestalter hat, ohne jedoch sein genaues Alter oder sonstige Angaben zur Person offenlegen zu müssen.

Regierungen haben damit die Möglichkeit, die Verwaltung und Überprüfung sämtlicher amtlichen Dokumente wesentlich zu vereinfachen, Bürokratie abzubauen und außerdem eine mächtige Waffe gegen Identitätsdiebstahl und Betrug bei staatlichen Leistungen zu erhalten. Durch den Aufbau eines dynamischen Kommunikationskanals zwischen Aussteller und Nutzer schafft das Digital ID Wallet eine größere Nähe zwischen Regierungen und Bürgern. So wird es beispielsweise leichter, rechtzeitig an fällige Impfungen zu erinnern, oder mitzuteilen, dass der ePass zur Abholung bereit ist – ganz einfach durch eine App-Benachrichtigung.

Darüber hinaus hat Thales seinen Mobile Security Core auf Spitzenleistungen ausgelegt, um das Digital ID Wallet vor komplexen Bedrohungen und Malware-Angriffen zu schützen. So werden die höchsten und strengsten Sicherheitsanforderungen von Regierungen erfüllt.

