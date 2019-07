AVISO Presseführung 1.8.: Wiens siebenter Bildungscampus im „Endspurt“

Wien (OTS) - Im Bereich der Berresgasse/ Scheedgasse in Wien-Donaustadt befindet sich derzeit Wiens siebenter Bildungscampus im „Endspurt“: Derzeit werden noch die letzten Detailarbeiten erledigt, bevor am 2. September Kindergarten und Schule in ihr erstes Jahr starten. Das Besondere an diesem Projekt: Auch hier entsteht ein sogenannter „Campus plus“, eine Weiterentwicklung des bisherigen Campus-Modells.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy machen sich am kommenden Donnerstag um 10 Uhr bei einer Vorab-Besichtigung selbst ein Bild vom neuen Gebäude.

Die VertreterInnen der Medien sind zu dieser Führung mit Film- und Fotomöglichkeit herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Vorab-Besichtigung Bildungscampus Berresgasse mit StR Czernohorszky und BV Nevrivy

Zeit: Donnerstag, 1. August, 10 Uhr

Ort: Scheedgasse 2, 1220 Wien

Vorab-Besichtigung Bildungscampus Berresgasse mit StR Czernohorszky und BV Nevrivy

Datum: 01.08.2019, 10:00 Uhr

Ort: Scheedgasse 2, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at