Sommer am Cobenzl: ein Highlight hoch über der Stadt!

Vom Kinderbauernhof über das Weingut bis hin zu den Wanderwegen über den Dächern Wiens

Wien (OTS) - Keine Langeweile im Sommer in Wien: auch wenn das Badewetter Pause macht, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen perfekten Ferientag zu verbringen: So etwa am Cobenzl, hoch über den Dächern Wiens: mit einem bunten Familienangebot am Kinderbauernhof, mit feinen Tropfen vom Weingut Wien Cobenzl und einem traumhaften Weitblick über Wien. Es gibt schattige Wanderwege und Spielplätze und mit den Öffis ist der Cobenzl sehr gut und bequem erreichbar.

Landgut Wien Cobenzl: Ferien am Bauernhof!

Wer im Sommer in der Stadt bleibt, muss noch lange nicht auf Ferien-Abenteuer verzichten. Der Kinderbauernhof der Stadt Wien befindet sich gegenüber dem Weingut Cobenzl und beherbergt über 100 heimische Bauernhoftiere.

Bei einem ausführlichen Streifzug durch die Ställe gibt es viel zu tun und zu entdecken: flauschige Lämmer streicheln, Hühner und Gänse beim Sonnenbaden beobachten oder etwa die fünf neuen Ferkel Melinda, Alexander, Maddox, Isabella, Michele füttern. Für eine Stärkung bietet sich das gemütliche "Landgut Stüberl" mit einem reichen Angebot an Jausengerichte, selbstgebackenen Kuchen und Erfrischungsgetränken an.

Das ganze Jahr über beliebt sind die organisierten Geburtstagspartys, die für Kinder ab vier Jahren angeboten werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Themen, von der Piratenparty, Schatzsuche bis hin zur „Pizza-Party“.

Sommerweine vom Weingut Cobenzl

Gleich neben dem Kinderbauernhof befindet sich das Weingut der Stadt Wien, bekannt für die vielprämierten Weine. Wien ist weit über die Stadtgrenzen hinweg für die hohe Qualität des Weins bekannt, die streng geschützte Weinbaufläche trägt wesentlich zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die leichten Sommerweine versprechen pures Urlaubsfeeling, und das mitten in der Millionenstadt!

Der optimale Sommerwein soll fruchtbetont, spritzig und klassisch ausgebaut sein. Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik empfiehlt:

Wiener Gemischter Satz DAC 2018

zarter Blütenduft, Kräuterwürze sowie feine Zitrus- und Grapefruitnote

Ried Reisenberg – Grinzing, Wiener Gemischter Satz DAC 2018

feine Rosenanklänge, Nektarine, angenehme Kräuterwürze, lebendige, animierende Säure, rosa Grapefruit im Nachhall.

Rosé vom Blauen Zweigelt 2018:

charmante Beeren-Kirsch-Frucht, helle Schokolade, fruchtig und erfrischend.

Für den optimalen Genuss ist auch die richtige Weintemperatur wichtig. „Weißweine kann man direkt aus dem Kühlschrank bei rund sieben Grad servieren, da die Außentemperatur ohnehin für rasche Erwärmung sorgt. Und auch leichte Rotweine können ruhig etwas gekühlt genossen werden“, verrät Podsednik.

Mit den Öffis in kaum 20 Minuten da

Der Cobenzl lässt sich ideal über den Bahnhof Heiligenstadt (U4) erreichen. Anschließend mit der Buslinie 38A in kaum 20 Minuten bis zur Haltestelle „Cobenzl Parkplatz“. Wer den Besuch gerne sportlich gestalten möchte: der Wiener Stadtwanderweg 2 führt direkt am Cobenzl vorbei.

Weingut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96, 1190 Wien

Tel.: 01 320 58 05

www.weingutcobenzl.at

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Mi: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Do: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Fr: 7 bis 12 Uhr

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Tel.: 01/32 89 404-20

www.landgutcobenzl.at

Öffnungszeiten Kinderbauernhof: täglich 10 bis 19 Uhr

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Heller-Macenka

Weingut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96, 1190 Wien

Mobil: 0676 8118 69 300

ulrike.heller-macenka @ wien.gv.at



Elvina Machleidt

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Tel.: 01/32 89 404-20

Mobil: 0650 503 18 10

elvina.machleidt @ landgutcobenzl.at