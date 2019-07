ORF SPORT + mit Schwimm-WM und Austrian Bowl XXXV

Weiters am 27. und 28. Juli: Silver Bowl XXII und Judo

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 27. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 13.00 Uhr, vom Austrian-Football-League-Silver-Bowl-XXII-Spiel Bratislava Monarchs – Cineplexx Blue Devils um 14.50 Uhr, von der World Judo Tour – Grand Prix Zagreb 2019 um 18.00 Uhr und vom Austrian-Football-League-Austrian-Bowl-XXXV-Match Swarco Raiders Tirol – Dacia Vienna Vikings um 18.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 13.00 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Prix Zagreb 2019 um 17.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.30 Uhr, die Höhepunkte vom Silvrettarun 3.000 um 19.35 Uhr, von der 24h-„Ultra Rad Challenge“ Kaindorf 2019 um 19.45 Uhr, von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 20.15 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Prix Zagreb 2019 um 21.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 28. Juli.

ORF SPORT + überträgt bis 28. Juli täglich live von der 18. FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Jördis Steinegger. (ORF-TVthek live von 13.00 bis 15.40 Uhr)

Beim Silver Bowl XXII treffen die Bratislava Monarchs am 27. Juli in der NV Arena auf die Cineplexx Blue Devils. Beide Teams haben in der Vergangenheit bereits in der Austrian Football League gespielt und der Sieger aus der Partie wird somit auch 2020 wieder in Österreichs höchster Spielklasse mitmischen. Der Silver Bowl XXII findet auch heuer im Vorfeld der Austrian Bowl XXXV statt.

Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

Beim Judo Grand Prix in Zagreb im Rahmen der World Tour sind von 26. Bis 28. Juli rund 670 Athletinnen und Athleten aus 92 Nationen mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek am Samstag live von 17.00 bis 19.00 Uhr)

Die Swarco Raiders Tirol spielen im Austrian Bowl XXXV am 27. Juli in der NV Arena wie im Vorjahr gegen die Dacia Vienna Vikings. Die Tiroler haben sich im Halbfinale gegen die Danube Dragons mit 49:43 durchgesetzt. Die Dacia Vikings besiegten die Prague Black Panthers mit 28:21.

Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 26. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

