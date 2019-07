Modere Europe präsentiert Trim Chocolate für einen definierten, schlanken Körper

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Asma Ishaq, CEO von Modere ("das Unternehmen") - eines der ersten Social-Retail-Unternehmen, das ein sicheres und zukunftsorientiertes Konzept für das gesamte Wohlbefinden geschaffen hat - war im belgischen Brüssel präsent, um die mit Spannung erwartete Lancierung von Trim Chocolate in den europäischen Märkten des Unternehmens bekanntzugeben. Trim Chocolate zeichnet sich durch eine weltweit erstmalige Kombination aus führenden Technologien aus, den CLA- and Collagen/HA Matrix®-Technologien, und unterstützt die Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut, während es gleichzeitig eine strahlende, jugendlich wirkende Haut fördert. Die zuckerfreie, aber köstlich mit Schokolade aromatisierte Rezeptur unterstützt die Gesundheit und verbessert das Aussehen.

Modere ergänzt ein mit Schokolade aromatisiertes Advanced Science Nahrungsergänzungsmittel zum Gewichtsmanagement in sein europäisches Portfolio mit Collagen Sciences Wellness-Produkten für einen gesunden Lebensstil

Es wurde nachgewiesen, dass die aus einer mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäure abgeleitete, konjugierte Linolsäure (CLA) dazu beiträgt, einen normalen Cholesterinspiegel im Blut zu bewahren. Da der Körper selbst keine CLA produzieren kann, muss sie über die Nahrung aufgenommen werden. Die üblichsten Nahrungsquellen für CLA sind Rindfleisch und Molkereiprodukte, allerdings essen die meisten Menschen nicht genügend davon, damit sich eine Wirkung entfalten kann. Das in Trim verwendete, reine und konzentrierte CLA wird auf natürliche Weise aus Distelöl gewonnen, was es zu einer gesunden und nachhaltigen Wahl macht.

Trim Chocolate vereint CLA mit der exklusiven, mit Preisen ausgezeichneten Collagen/HA Matrix®-Technologie. Diese natürlich vorkommende Matrix aus hydrolisiertem Collagen Typ II füllt Collagen in einer hoch absorbierbaren Form wieder auf. So verringert sie das Auftreten von Falten und fördert eine jugendlich wirkende Haut, indem die Feuchtigkeit, Festigkeit und Elastizität der Haut verbessert wird. Als einzigartig unter den Collagen-Ergänzungsmitteln fundiert diese Collagen/HA Matrix®-Technologie auf sieben US-amerikanischen und internationalen Patenten. Darüber hinaus wird sie unter Verwendung eines patentierten, Bio-Optimized(TM)-Verfahrens hergestellt, um für das ideale Molekulargewicht zu sorgen, das der Körper tatsächlich aufnehmen kann.

Die Markteinführung von Trim Chocolate folgt im Anschluss an das brillante Debüt von Trim Coconut Lime auf dem europäischen Markt im Juni 2018. Trim hat sich rasant zu einem der bestverkauften Produkte von Modere entwickelt, mit 75 Millionen USD im weltweiten Vertrieb seit seiner Lancierung.

"Wir konnten Rekordumsatzzahlen von Trim Coconut Lime in Europa im Laufe des letzten Jahres verzeichnen", sagte Asma Ishaq, CEO von Modere. "Seit der Einführung von Trim Chocolate in Nordamerika im letzten Dezember haben wir einen ähnlichen Umsatzsprung gesehen und wir erwarten die gleiche großartige Aufnahme hier in Europa."

Trim Chocolate ist BPA-frei, tierversuchsfrei und wird in einer Einrichtung gemäß Standards der NSF GMP hergestellt. Jegliche Verpackungen können recycelt werden.

Informationen zu Modere

Modere bietet ein branchenführendes Portfolio von Live Clean Lifestyle-Essentials, darunter Produkte für Beauty- und Pflege, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Haushaltsprodukte, die gleichermaßen sicher, leistungseffizient und wissenschaftlich konzipiert sind. Wir sind davon überzeugt, dass zu moderner Gesundheit eine unverfälschte Ernährung, eine saubere Umwelt und sichere Inhaltsstoffe in allen unseren Produktkategorien gehören. Modere bringt einen ganzheitlichen, gesunden Ansatz in das Konzept des Wohlbefindens und unsere Produkte spiegeln den Einsatz für Spitzenleistung und Innovation mit erprobten Rezepturen wider, die sich auf dem gesamten Globus bewährt haben. Zu unserem Sortiment, das mehrfache Überprüfungen von Drittparteien bestanden hat, gehören Produkte die gemäß EPA Safer Choice-genehmigt, EWG Verified(TM), NSF-zertifiziert und grauwassersicher sind. Das Unternehmen ist stolzer Förderer von Vitamin Angels®. Besuchen Sie www.modere.eu für weitere Informationen.

