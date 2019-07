23. Bezirk: Speisinger Straße – Instandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 30. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau nach Rohrauswechslungen der Stadt Wien – Wiener Wasser mit den notwendigen Fahrbahn- und Gehsteig-Instandsetzungsarbeiten in der Speisinger Straße im Abschnitt von Friedensstraße bis Rosenhügelstraße im 23. Bezirk.



Verkehrsmaßnahmen



Auf Baudauer wird die Zufahrt in die Friedensstraße von der Speisinger Straße gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird ab Speisinger Straße über Franz-Graßler-Gasse und Karl-Schwed-Gasse in Richtung Friedensstraße umgeleitet. Der Fahrzeugverkehr wird je nach Baufortschritt über das richtungsführende Gleis geführt. Die Haltestellen der Linie 56A werden örtlich verlegt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 23., Speisinger Straße von Friedensstraße bis Rosenhügelstraße (Fahrtrichtung stadteinwärts)



- Baubeginn: 30. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 30. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



