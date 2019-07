Wie man Festplatten auch selbst vernichten kann...

Wien (OTS) - Für eine physische Zerstörung von klassischen Magnet-Festplatten bedarf es nicht unbedingt eines externen Dienstleisters. Mit ein wenig Werkzeug lässt sich bereits mit einfachen Mitteln eine ausreichende Vernichtung der Datenträgerscheiben erzielen, die eine professionelle Datenrettung unwirtschaftlich machen.

Nicht nur Ministerien sondern auch Unternehmen stehen bei einem Systemwechsel vor dem Problem: Was passiert mit den alten Datenträgern, die in der Regel auch sensible Daten enthalten, welche nicht in falsche Hände geraten sollten?

