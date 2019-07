FP-Kohlbauer/Bertassi: Alkoholverbot vor "Suchthilfe Jedmayer" ist Gebot der Stunde

Junkies versperren die Eingänge zur U6-Station Gumpendorferstraße

Wien (OTS) - Als „untragbar“ bezeichnet der Obmann der FPÖ-Mariahilf, LAgb. Leo Kohlbauer, die Situation rund um die umstrittene Suchthilfeeinrichtung "Jedmayer“. „Unzählige Junkies lungern täglich vor den Eingängen des U6-Station Gumpendorferstraße herum. Für Anrainer ist es kaum möglich, die Station unbehindert zu betreten“, schildert Kohlbauer die Umstände.

"Geschuldet ist die Situation den fehlenden sozialen Räumen und dem de-facto-Verbot, innerhalb des "Jedmayer" Alkohol zu konsumieren", erklärt der Klubobmann der FPÖ-Bezirksräte Mariahilf, Yves Bertassi. Die Süchtigen haben somit keinen Raum für soziale Kontakte und nutzen den öffentlichen Bereich bei der U-Bahnstation dafür. "Nur mit einem Alkoholverbot im öffentlichen Raum rund um die Suchthilfeeinrichtung und vor der U-Bahnstation - wie es auch am Praterstern umgesetzt wurde - kann die Situation verbessert werden", sind sich die beiden Freiheitlichen einig.



„Das ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Forderung zur Absiedelung des ´Jedmayer´ an den Stadtrand“, erklärt Kohlbauer und kündigt Anträge sowohl zum Alkoholverbot als auch der Absiedelung des "Jedmayer" im Gemeinderat an. Schluss lk

