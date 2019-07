Stift Altenburg - Bestürzung über das Ableben von Konrad Arnold

Altenburg, Bezirk Horn (OTS) - Stift Altenburg - Mit dem nach langer Krankheit dennoch überraschend plötzlichen Ableben von Univ. Prof. Dr. Konrad Arnold verliert Österreich einen seiner bedeutendsten Kunstsammler. Ausgehend von seinem zutiefst sinnlichen Zugang zur Kunst, hat sich der gelernte Jurist gemeinsam mit seiner Frau Dr. Herta Arnold Zeit seines Lebens dem Sammeln barocker Gemälde verschrieben. Aus dieser Leidenschaft ist die größte private Barocksammlung Österreichs mit über 200 Gemälden erwachsen. Um diese außergewöhnliche Sammlung langfristig der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können, hat das Ehepaar Arnold die Sammlung bereits zu Lebzeiten Stift Altenburg gestiftet. Erst im Frühling 2018 wurde die neue Galerie „Sammlung Arnold“ unter Beisein von Konrad und Herta Arnold feierlich eröffnet.

„Dass Dr. Konrad Arnold die Eröffnung der Sammlung Arnold in Altenburg im Vorjahr selbst miterleben durfte, war ihm eine große persönliche Freude. Wir werden den uns anvertrauten Kunstschatz hüten und Dr. Arnold immer in Erinnerung behalten. Gemäß seinem Wunsch, sollen die Kunstwerke in Stift Altenburg zukünftig möglichst vielen Menschen eine ebenso große Freude bereiten, wie Konrad Arnold selbst Zeit seines Lebens.“, so Abt Thomas Renner OSB. In großer Dankbarkeit nimmt Stift Altenburg Abschied von einem großen Förderer der Kunst und einem großartigen Menschen.

