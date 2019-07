International Grand Convention 2019 von Young Living Essential Oils erobert Salt Lake City im Sturm

Lehi, Utah (ots/PRNewswire) - Young Living Essential Oils, der Weltmarktführer in Sachen ätherische Öle, hat seine International Grand Convention 2019 (IGC) erfolgreich zu Ende geführt. Die IGC ist die wichtigste soziale Weiterbildungs- und Networking-Veranstaltung von Young Living. Das Event findet jeden Sommer in Salt Lake City statt und führt Mitglieder der Organisation zusammen, die daran interessiert sind, sich zum Thema Best Practices weiterzubilden und sich über Innovationen, die Entwicklung und Nutzung ätherischer Öle und die damit verbundenen Wellnessprodukte von Young Living auszutauschen.

Mehr als 32.000 Besucher kamen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums nach Salt Lake

Dieses Jahr führte Young Living bereits eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln ein sowie seine Make-up-Produkte der Serie Savvy Minerals®, ohne synthetische Zusatzstoffe hergestellte Deodorants und Zahnpasten sowie einen neuen Diffusor für Kinder im Eulen-Design. Zu den Höhepunkten der Tagung 2019 gehörten eine inspirierende Hauptrede des New York Times-Bestsellerautors John C. Maxwell, Führungen durch Young Livings kürzlich eröffnete globale Hauptniederlassung und die Lavendelfarm in Mona, der größte Zeppelin, der je in Utah unterwegs war, sowie eine Abschluss-Performance der Imagine Dragons. Mit Unterstützung von Guinness World Records(TM) stellten die Mitglieder von Young Living auch einen neuen Weltrekord auf, der darin bestand, eine Wand innerhalb einer einzigen Woche mit so vielen Kussmundabdrücken zu versehen wie möglich. Dies war Teil des Clean Kisses Record, einem Branding-Event für die Make-up-Linie Savvy Minerals von Young Living.

Young Living und sein D. Gary Young Research Institute behalten ihre Stellung als Autorität in der Erforschung ätherischer Öle bei, indem sie eine Partnerschaft mit der NASA und der Internationalen Raumstation (ISS) ankündigten. Im Rahmen dieser ersten Partnerschaft dieser Art werden die Unternehmen ätherische Öle und Pflanzensamen zur Internationalen Raumstation schicken, um die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung auf die Effektivität ätherischer Ölprodukte zu untersuchen. Einen Monat lang wird die ISS Proben aufbewahren und diese der Sonne aussetzen, um anschließend Vergleiche mit identischen Proben auf der Erde zu ziehen.

CEO und Mitbegründerin Mary Young verriet, dass "Young Living Essential Oils in 25 Jahren von einem einfachen Traum meines Ehemanns, dem Gründer von Young Living, D. Gary Young, zu einer Tradition gewachsen ist, der über 6 Million Mitglieder weltweit angehören. Die International Grand Convention 2019 repräsentiert einen Meilenstein, den wir auch weiterhin ausbauen möchten. Unsere Liebe zu ätherischen Ölen und zur Erde, der sie entspringen, wird auch in den nächsten 25 Jahren und darüber hinaus der globale Fokus dieses Unternehmens sein, während wir weiterhin die Verantwortung für Nachhaltigkeit übernehmen und die Messlatte für unsere Branche in den Bereichen Wissenschaft, Standards und ethische Beschaffung immer höher legen."

Mehr als 32.000 Menschen aus 43 verschiedenen Ländern nahmen an der Internationalen Grand Convention 2019 teil, um das Silberjubiläum des Unternehmens zu feiern, und brachten der lokalen Wirtschaft dabei geschätzte 23 Millionen USD ein. Die nächste internationale Grand Convention von Young Living findet vom 17. bis 20. Juni 2020 statt.

Young Living Essential Oils, LC, ansässig in Lehi, Utah, ist Weltmarktführer in Sachen ätherische Öle und vertreibt mit ätherischen Ölen versetzte Produkte von höchster Qualität. Young Living setzt sich für unseren Planeten und das Wohlbefinden der Menschen ein und hat mit seinem eigens erarbeiteten Qualitätsversprechen für Beschaffung, Forschung und Normen, Seed to Seal®, einen Standard für alle ätherischen Ölproduzenten ins Leben gerufen. Diese Leitlinien helfen Young Living dabei, den Planeten zu schützen und reine, authentische Produkte herzustellen, die Mitgliedern ein gutes Gefühl geben, wenn sie sie mit Freunden und Familie teilen. Young-Living-Produkte, die alle von unternehmenseigenen Bauernhöfen, Partnerbauernhöfen oder Seed-to-Seal-zertifizierten Lieferanten stammen, tragen nicht nur zu einem gesunden Lebensstil bei, sondern ermöglichen es zudem mehr als 6 Millionen Mitgliedern weltweit, neues Selbstbewusstsein und ganzheitliches Wohlergehen zu erzielen, indem sie ihre Arbeit mit ihren Werten und ihrer Leidenschaft kombinieren können. Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie YoungLiving.com und folgen Sie uns unter @youngliving auf Instagram oder auf Facebook.

