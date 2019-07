ORF SPORT + mit dem Auftaktmatch Dornbirn 2013 – Austria Lustenau aus der Fußball-2.-Liga

Weiters am 26. Juli: Schwimm-WM und Judo

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 26. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 13.00 Uhr, von der World Judo Tour – Grand Prix Zagreb 2019 um 17.00 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Dornbirn 2013 – SC Austria Lustenau um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 21.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr und die Höhepunkte von der Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019 um 22.15 Uhr.

ORF SPORT + überträgt bis 28. Juli täglich live von der 18. FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Gwangju 2019. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Jördis Steinegger.

Beim Judo Grand Prix in Zagreb im Rahmen der World Tour sind von 26. Bis 28. Juli rund 670 Athletinnen und Athleten aus 92 Nationen mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek live von 17.00 bis 19.30 Uhr)

Zum Auftakt der Fußball-2.-Liga kommt es am 26. Juli zum Vorarlberg-Derby zwischen dem FC Dornbirn 2013 und SC Austria Lustenau. Die Lustenauer haben in der Sommerpause stark aufgerüstet und gehen als ein Kandidat für den Titel in die Meisterschaft. Gegen den Aufsteiger aus Dornbirn sind die Lustenauer deshalb auch klar in der Favoritenrolle. Kommentator ist Thomas Österle, als Experte fungiert Helge Payer. Moderatorin ist Kristina Inhof.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 25. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

