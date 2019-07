PULS 4 NEWS Talk mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein im Rahmen der Salzburger Festspiele

Wien (OTS) - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein eröffnet am 27. Juli die Salzburger Festspiele 2019. Damit hält erstmals eine Bundeskanzlerin die Eröffnungsrede beim Festakt in der Felsenreitschule. Bereits am Tag zuvor, morgen, dem 26. Juli, spricht Brigitte Bierlein vor der beeindruckenden Salzburger Kulisse mit PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn über ihre ersten Monate als Kanzlerin und die Salzburger Festspiele.

Das Gespräch wird morgen, Freitag, den 26. Juli um 18:45 auf PULS 4 und um 20:00 in SAT.1 Österreich in einem PULS 4 NEWS Spezial ausgestrahlt.

Parallel zu den Salzburger Festspielen findet dieses Jahr von Donnerstag bis Sonntag zum ersten Mal der Salzburg Summit statt. 4GAMECHANGERS - die Digital-Brand von ProSiebenSat.1 PULS 4 - ist Medien-Partner. Der Salzburg Summit steht als neue Plattform unter dem Generalthema „Innovationsstandort Europa – 5 vor 12?“. Das Programm: mehr als 120 exklusiv ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer und über 20 internationale Speaker, darunter u.a. der schwedische Industrielle Marcus Wallenberg, ÖVP-Chef Sebastian Kurz oder Erste Bank CEO Andreas Treichl. Der Salzburg Summit soll – neben der Positionierung Österreichs als Innovationsstandort – die europäischen Werte im internationalen Wettbewerb stärken.

PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn im Interview mit Karl-Theodor zu Guttenberg

Einer der vielen hochkarätigen Speaker am Salzburg Summit ist der ehemalige deutsche Bundesminister und heutige Unternehmensberater Karl-Theodor zu Guttenberg. Er gibt Corinna Milborn ein exklusives Interview. Dieses wird ebenfalls im Rahmen eines PULS 4 NEWS Spezial am Samstag, den 27. Juli um 20:00 in SAT.1 Österreich bzw. Sonntag, den 28. Juli, um 18:00, auf ProSieben Austria ausgestrahlt.

4Gamechangers TV begleitet den Summit umfangreich mit allen Panels & Sessions sowie exklusiven Interviews auf 4gamechangers.io



