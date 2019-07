EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG

EGGER Gruppe schließt Geschäftsjahr 2018/2019 mit stabilen Ergebnissen und sehr hohen Investitionen

Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2019

Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG

Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 25.07.2019

Veröffentlichungsort:

https://www.egger.com/shop/de_AT/ueber-uns/credit-relations/finanzberichte

Emittent: Egger Holzwerkstoffe GmbH

Weiberndorf 20

A-6380 St. Johann in Tirol

Telefon: +43/(0) 50/600-0

FAX: +43/(0) 50/600-10111

Email: info @ egger.com

WWW: www.egger.com

ISIN: AT0000A208R5, AT0000A0WNP5

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Der Holzwerkstoffhersteller verzeichnete 2,84 Mrd. Euro Umsatz und

425,0 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.

Von einem erfolgreichen, wenn auch herausforderndem Geschäftsjahr 2018/2019

(30.04.2019) berichtet die EGGER Gruppe im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz am

25. Juli 2019 am Stammsitz in St. Johann in Tirol. Die wesentlichen Kennzahlen

entwickelten sich dabei stabil: Der Umsatz der Gruppe konnte um +5,6 %

gesteigert werden, das bereinigte EBITDA war mit -4,7 % leicht rückläufig.

Starken Einfluss auf dieses Ergebnis nahm die Rekordinvestitionssumme von 489,1

Mio. Euro. Eines der Leuchtturmprojekte wurde kürzlich abgeschlossen: Ende Juni

nahm das 19. EGGER Werk in Biskupiec, Polen, seinen Betrieb auf.

Die EGGER Gruppenleitung zeigt sich zufrieden mit dem im Geschäftsjahr 2018/2019

erzielten Umsatz von 2.841,5 Mio. Euro (+ 5,6 % zum Vorjahr) und dem bereinigten

operativen Ergebnis (EBITDA) von 425,0 Mio. Euro (-4,7 % zum Vorjahr). Die

bereinigte EBITDA-Marge beträgt 15,0 % und liegt damit im langjährigen Mittel.

Die Eigenkapitalquote liegt auf dem weiterhin hohen Niveau von 36,8 % (Vorjahr:

40,8 %). Die produzierte Menge an Rohplatten inkl. Schnittholz konnte auf 8,8

Mio. m3 (+3,5%) gesteigert werden, was eine Vollauslastung aller primären

Produktionskapazitäten bedeutet. Gruppenweit beschäftigte EGGER im vergangen

Jahr durchschnittlich 9.481 Mitarbeiter.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 verlangsamte sich das Wachstum der

Weltwirtschaft und insbesondere im Euroraum. Auch die Bauwirtschaft wächst

derzeit langsamer als prognostiziert. Für EGGER waren jedoch im abgelaufenen

Geschäftsjahr die Marktumfelder in den wesentlichen Märkten in Europa sowie in

Russland insgesamt zufriedenstellend und ermöglichten eine stabile Entwicklung.

Der für das Unternehmen wesentlichste geografische Markt ist Westeuropa, und

hier vor allem Deutschland mit der dort stark vertretenen Möbelindustrie. Der

westeuropäische Markt mit einem Umsatz von 1.672 Mio. Euro (+4,7 %) ist auch im

Geschäftsjahr 2018/2019 gewachsen und hat damit 58,9 % der Umsatzerlöse

erwirtschaftet. Die Märkte Zentral- & Osteuropa sowie Russland erzielten

ebenfalls einen stabilen Umsatzanteil von 29,5 %, wobei sich dort neben

rückläufigen Umsätzen mit Fußboden-Produkten in der Türkei auch die sinkende

Nachfrage bei OSB negativ auswirkten. Insgesamt konnte dies allerdings durch

eine Steigerung des Absatzes bei Fußboden- und Innenausbauprodukten in Russland

und durch Umsatzzuwächse in anderen Verkaufsgebieten der Region kompensiert

werden. Außereuropäische Länder spielen eine wachsende Rolle für EGGER. Sie

machten im 2018/2019 mit 330 Mio. Euro (+10 % zum Vorjahr) 11,6 % des

Gesamtumsatzes aus. Dabei waren die Umsätze des neuen Werks in Argentinien

hinter den Hoffnungen zurückgeblieben: „Der für uns neue argentinische Markt war

sehr herausfordernd, da er von einer sehr hohen Inflation und dem

Währungsverfall des Argentinischen Peso und der damit einhergehenden

wirtschaftlichen Rezession geprägt war“, erklärt Ulrich Bühler, EGGER

Gruppenleitung Vertrieb/Marketing.

Rekordsumme investiert

Im Geschäftsjahr 2018/2019 tätigte EGGER Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte in der Höhe von 489,1 Mio. Euro (Vorjahr: 483,8 Mio.

Euro). Davon entfielen 78,1 Mio. Euro auf Erhaltungsinvestitionen, 411,0 Mio.

Euro auf Wachstumsinvestitionen. Die größten Posten nahmen dabei die beiden

Greenfield-Projekte in Biskupiec (PL) und in Lexington, NC (USA) ein.

Positiver Ausblick für 2019/2020

Im nun laufenden Geschäftsjahr gilt es für EGGER, die Ergebnispotenziale der

getätigten Investitionen auszuschöpfen. Thomas Leissing zeigt sich dafür

zuversichtlich: „Obwohl in den letzten Monaten eine schwächere

Konjunkturentwicklung in manchen unserer Märkte bemerkbar war, ist unser

Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/2020 positiv. Wir werden mit unserer

wettbewerbsfähigen industriellen Basis an unseren aktuellen Ergebnissen

anschließen können. Darüber hinaus werden wir zum Jahreswechsel unsere neue

EGGER Kollektion Dekorativ 2020–22 in den Markt einführen und mit ihr an den

großen Erfolg der ersten Auflage dieser Kollektion anknüpfen.“ Auch für die

Produktbereiche OSB und Schnittholz rechnet EGGER mit einer positiven

Nachfrageentwicklung. Laminatfußboden wird hingegen in Westeuropa weiterhin

marktseitig unter Druck stehen. Durch die stabile Entwicklung im Kernbereich

Möbel- und Innenausbau, das Wachstum in Russland sowie die Verlagerung von

Mengen aus schwächeren Regionen hin zu alternativen Märkten rechnet EGGER

gruppenweit für das Geschäftsjahr 2019/2020 mit einem anhaltenden Umsatzwachstum

und einem zumindest stabilen Ergebnis.